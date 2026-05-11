Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa uy tín PLOS Medicine đã tiến hành phân tích dữ liệu từ 62.555 người trên 65 tuổi ở Phần Lan và tất cả đều được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Kết quả cho thấy những người có tiền sử mắc các đợt nhiễm trùng đường tiết niệu nặng hoặc tái phát nhiều lần thường có tỉ lệ được chẩn đoán mắc sa sút trí tuệ cao hơn đáng kể trong những năm sau đó. Điều này gợi mở một góc nhìn mới về việc các ổ viêm nhiễm tại chỗ có thể tạo ra những tác động dây chuyền tiêu cực lên hệ thần kinh trung ương.

Nhận biết mối tương quan giữa nhiễm trùng đường tiết niệu và sa sút trí tuệ