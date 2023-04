Nhận biết sớm sa sút trí tuệ

T HAY ĐỔI LỐI SỐNG ĐỂ NGỪA SA SÚT TRÍ TUỆ

Tiến sĩ Victor Garlock, giáo sư ngành tâm lý đã nghỉ hưu ở New York (Mỹ), tác giả cuốn The Gift of Psychology; Your Genius Inside: Sleep, Dreams, and Hypnosis, vừa có một bài viết chuyên sâu về bệnh sa sút trí tuệ trên trang The Citizen. Theo bài báo, khoảng 2% người 65 tuổi bị sa sút trí tuệ, và tỷ lệ này tăng gấp đôi sau mỗi 5 năm. Mặc dù di truyền có góp phần trong việc phát triển chứng sa sút trí tuệ ở một người, nhưng kết quả nghiên cứu trong những thập niên gần đây đã chứng minh các hành vi lối sống đóng vai trò lớn hơn.

Thông qua các nghiên cứu, Hiệp hội Alzheimer Mỹ đã chỉ ra các hành vi lối sống giúp ngăn ngừa sa sút trí tuệ. Theo đó, hoạt động thể chất đứng đầu danh sách được khuyến nghị. Lối sống ít vận động gây ra nhiều nguy cơ cho chứng bệnh này. Với người lớn tuổi, Hiệp hội Alzheimer Mỹ gợi ý chơi một môn thể thao phù hợp, khiêu vũ và bơi lội là những lựa chọn tốt. Việc chuyển từ lối sống ít vận động sang thói quen tập thể dục thường xuyên sẽ làm giảm khả năng phát triển bệnh Alzheimer tới 45%.

Hoạt động tinh thần đứng thứ hai trong danh sách. Đọc sách, tham gia vào các cuộc trò chuyện, làm những việc có tính nghệ thuật và thủ công, học ngôn ngữ hoặc một loại nhạc cụ, hay viết lách... đều hữu ích.

Không hút thuốc, hạn chế rượu bia và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát cân nặng phù hợp là những yếu tố quan trọng tiếp theo để ngăn ngừa bệnh sa sút trí tuệ.

Cuối cùng, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra tầm quan trọng của các tương tác xã hội. Tăng lượng thời gian dành cho các tương tác, giao tiếp , trò chuyện trực tiếp sẽ ngăn ngừa sự suy giảm tinh thần theo nhiều cách.

Phương An