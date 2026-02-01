Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nhàn đàm: Mùa xuân sắp về

Đào Ngọc Vinh
Đào Ngọc Vinh
01/02/2026 08:00 GMT+7

Hồi còn bôn ba ở Sài Gòn để kiếm sống, cứ hễ nghe có hơi gió bấc về là trong lòng nôn nao khó tả, vì biết đã bắt đầu những ngày giao mùa, thu sang đông, là biết không bao lâu nữa sẽ được về quê với mẹ, với quê hương, với bạn bè…

Mùa đông Sài Gòn không rét mướt như Hà Nội, mùa đông Sài Gòn nhẹ nhàng, đỏng đảnh, phơn phớt, đủ để cho người ta chợt nhớ, chợt thương, chợt yêu một cái gì đó nhiều khi không cụ thể, như một cơn gió, một ngõ vắng, một chiếc lá vàng rơi bâng quơ, hay đơn giản là một góc công viên dịu dàng có dáng thiếu nữ thoáng qua. Mùa đông Sài Gòn khiến những người ly hương thấy thương phận mình hơn, những thân phận nổi trôi mưu cầu cuộc sống.

Gần mười năm lang bạt Sài Gòn, năm nào cũng vậy, tới những ngày gió bấc về là tôi nhớ quê da diết. Có những nỗi nhớ cụ thể, nhưng cũng có những nỗi nhớ rất mông lung. Trong đó, mẹ và căn nhà lợp lá nhỏ tuềnh toàng nhưng ngăn nắp là đứng đầu trong chuỗi hình ảnh nhớ quê của tôi. Nhớ dáng mẹ nhỏ thó, đơn độc ngồi câu cá lòng tong dưới cầu bến trong chiều chạng vạng. Nhớ những đụn khói lam ở chái bếp sau nhà, và có khi là những tàn tro dưới nồi cơm nấu củi thơm lừng mùi cơm cháy. Cái nhớ quê nó lạ lắm, nhất là những ngày sau lập đông. Một tàu mo cau nằm chỏng chơ bên vệ đường, khúc đường đất quanh co đầy lá vàng và sỏi đá, vạt nắng cuối chiều bảng lảng hoàng hôn, một tiếng gà eo óc trong khu vườn vắng, hay đơn giản một tiếng gọi con phía bên kia sông: Bớ… Tèo… Bức tranh quê dân dã mà êm đềm, khuấy động tâm hồn ta mỗi khi mùa tết sắp về. Cứ vậy, quê hương luôn thôi thúc ta trở về bằng những hình ảnh chân quê nhưng đượm tình ở những tháng cuối năm.

Nhớ, hồi còn trôi nổi ở Sài Gòn làm đủ thứ nghề để tồn tại, để kiếm tiền gửi về cho mẹ trị bệnh, bước vào tháng mười một âm lịch là tôi hay mất ngủ, hoặc ngủ không sâu giấc. Sự lo toan cơm áo gạo tiền cuối năm đi kèm với nỗi nhớ quê, "thèm" quê kinh khủng. Cứ tưởng tượng ở quê mình người dân đang rục rịch chuẩn bị tết là thấy trong lòng rạo rực vô cùng. Những giấc ngủ, vì vậy thường gián đoạn, chập chờn. Mấy chậu vạn thọ mẹ trồng hồi rằm tháng mười âm lịch nay lớn chưa? Mấy cây sống đời có tốt không? Giàn mướp, khổ qua, bí… có trái chưa? Nhà cậu Hai kế bên có khai trương máy xay bột tráng bánh? Nhà dì Bảy hàng xóm thời điểm này mọi năm đã mở lò tráng bánh, dì dậy nhóm lửa từ lúc hai giờ sáng, mùi khói lá dừa bay thơm cả xóm, không biết năm nay dì có còn đủ sức khỏe để ngồi tráng bánh không? Chợ chồm hổm gần nhà bây giờ đã xôn xao bán me già, dừa rám, bí đao… cho các dì các chị làm mứt tết chưa? Từng câu hỏi là những hồi ức đẹp ùa về trong tiềm thức của kẻ tha hương, thèm những ngày chuẩn bị tết ở quê, bình dị, trong trẻo và vô cùng gần gũi, thân thương.

Có một âm thanh luôn trỗi dậy trong ký ức tôi khi mùa tết sắp về: Tiếng quết bánh phồng. Thùm thụp… Thùm thụp… Thùm thụp… Người quết, người trộn bột mì đều tay như vậy, âm thanh như một nhịp điệu giữa đêm khuya thanh vắng, người lắng nghe tưởng tượng nó như nhịp tim của quê hương, và biết, khi bắt đầu có những âm thanh này vang lên trong xóm, thì ắt hẳn: Mùa xuân sắp về. 

Tin liên quan

Nhàn đàm: Dưỡng nuôi cảm xúc bằng ký ức tuổi thơ

Nhàn đàm: Dưỡng nuôi cảm xúc bằng ký ức tuổi thơ

Chúng tôi thuộc thế hệ 8X, thỉnh thoảng gặp nhau lại ôn những kỷ niệm ngày xưa, như cách để nuôi dưỡng cảm xúc tinh thần cho mình.

Nhàn đàm: Mùa mứt xứ mình

Nhàn đàm: Xuyên qua những tầng cây

Khám phá thêm chủ đề

Nhàn đàm sài gòn hà nội Mùa xuân Chợ chồm hổm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận