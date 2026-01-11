Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nhàn đàm: Xuyên qua những tầng cây

Trương Văn Tuấn
Trương Văn Tuấn
11/01/2026 08:00 GMT+7

Cây sao trước mắt tôi chỉ hơn 20 năm tuổi, chưa xứng tầm là cổ thụ nhưng cũng đã cao vượt quá 3 tầng lầu. Tôi đang đứng ở tầng hai và bị cuốn vào hình ảnh chiếc lá vàng lặng lẽ rời cành.

Dẫu không quan sát cả một quần xã rừng, chỉ tập trung vào một cây sao đơn lẻ, tôi vẫn thích hình dung về những tầng cây. Cây sao này có một thân chính rõ rệt, thẳng đứng để tranh sáng với một số cây bàng lá nhỏ và những dãy nhà bao quanh. Các cành nhỏ mọc đều quanh thân và ngắn dần về phía ngọn. Vậy là có những tầng cây! Mỗi tầng cách nhau một khoảng nhỏ, đủ ấm áp nhưng cũng đủ tự do, cần cạnh tranh nhưng cũng có phần nhường nhịn.

Tháng này chưa phải cao điểm của mùa sao rụng lá, nên sắc vàng còn ít ỏi trên nền xanh. Thành ra mỗi khi có chiếc lá chín vàng rời thân từ trên cao, nó phải lăn cọc cạch qua từng tầng cây, luồn lách qua từng kẽ lá. Chiếc lá vàng rời cành mà như làm một cuộc chia tay vậy. Lá rơi ngang từng cành cây, từng tầng lá, chúng cầm tay nhau, nấn ná, rồi buông nhau ra, đi không ngoái nhìn.

Đó là cuộc chia tay mùa cũ. Luyến lưu cành quen. Hay là bàn giao sứ mệnh? Nhưng nó làm tôi liên tưởng đến những cuộc tiễn người đi.

Nhìn cái cây cao hơn ba tầng lầu, là nhìn bao nhiêu mùa lá rụng, bao lần bung nở những chùm hoa trắng ngà, bao cánh sao đợi khi đỏ màu rồi liều mình buông tay xoay tít múa điệu nghệ một lần duy nhất trong đời cùng gió. Và là nhìn 20 năm hơn, gần một phần ba đời người.

Tôi cũng tự hỏi, 20 năm nữa người ta trồng thêm được bao nhiêu cái cây. 10 năm nữa, 20 năm nữa, tôi có riêng cái cây lâu năm nào ở góc sân nhà mình không?

Trời cuối năm, có lá xa cành nhưng nơi đó cũng có chồi non nụ mới. Cây sao không chủ đích gửi đến ai lời thông báo nào nhưng cứ thế mà thêm tuổi đời và cao thêm một tầng lá. 

Tin liên quan

Nhàn đàm: Dưỡng nuôi cảm xúc bằng ký ức tuổi thơ

Nhàn đàm: Dưỡng nuôi cảm xúc bằng ký ức tuổi thơ

Chúng tôi thuộc thế hệ 8X, thỉnh thoảng gặp nhau lại ôn những kỷ niệm ngày xưa, như cách để nuôi dưỡng cảm xúc tinh thần cho mình.

Nhàn đàm: Chuyến xe đời giữa lòng phố thị

Nhàn đàm: Mùa mứt xứ mình

Khám phá thêm chủ đề

Nhàn đàm tầng cây cây bàng mùa sao rụng lá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận