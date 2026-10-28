Nhận diện bất cập để hoàn thiện hệ thống pháp luật

Chủ trì và phát biểu đề dẫn hội nghị, ông Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, cho biết thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 31.3.2026 và kế hoạch của Ban Chỉ đạo T.Ư, các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã tiến hành tổng rà soát, hoàn thiện báo cáo kết quả đối với hệ thống văn bản thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, phát biểu tại hội nghị ẢNH: VŨ ĐỨC

Hội nghị là diễn đàn để các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động đóng góp ý kiến, bổ sung góc nhìn đa chiều, bảo đảm kết quả rà soát khách quan, toàn diện, sát thực tiễn. Qua đó, nhận diện đầy đủ những bất cập, hạn chế, mâu thuẫn, chồng chéo và khoảng trống pháp lý, nâng cao chất lượng kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Gợi mở các nội dung thảo luận, ông Cao Xuân Thạo đề nghị đại biểu phản ánh cụ thể những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là các quy định chưa rõ ràng, thiếu thống nhất, chồng chéo hoặc không còn phù hợp. Trên cơ sở đó, đề xuất rõ quy định phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc chính sách cần nghiên cứu ban hành mới. Những giải pháp được đưa ra phải có căn cứ thực tiễn, đánh giá tác động, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm tính minh bạch, ổn định, khả thi và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phản ánh về kết quả rà soát văn bản pháp luật và kiến nghị loại bỏ những quy định bất hợp lý. Đồng thời kiến nghị quá trình rà soát cần phân biệt rõ kết quả rà soát kỹ thuật với cải cách thực chất, lấy mức giảm chi phí tuân thủ và lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoàn thiện pháp luật.