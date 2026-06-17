Nhận định Áo vs Jordan: Tân binh châu Á có thể gây sốc?

Áo vs Jordan: Điểm nhấn đáng chú ý

Tương quan trước trận Áo vs Jordan: Siêu máy tính Opta đánh giá Áo có tỷ lệ chiến thắng cao vượt trội lên đến 69,6%, trong khi cơ hội gây sốc của Jordan chỉ là 13,5%.

Đội tuyển Áo mới chỉ thắng 1 trong tổng số 9 trận đấu gần nhất tại các VCK World Cup.

Jordan đã ghi tới 32 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2026. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự vòng loại của quốc gia này.

Chờ màn tái xuất rực rỡ sau gần 3 thập kỷ

Đội tuyển Áo sẽ đánh dấu ngày tái xuất World Cup sau gần 3 thập kỷ, bằng cuộc đọ sức với tân binh Jordan trên sân vận động Levi's (California - Mỹ). Lần gần nhất Áo góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh là năm 1998, khi họ phải dừng bước ngay từ vòng bảng với 2 điểm sau 3 trận. Cơn khát kéo dài 28 năm của bóng đá Áo được giải tỏa dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick. Ông đã đưa đội bóng giành tấm vé tham dự kỳ World Cup thứ 8 trong lịch sử với tư cách là đội nhất bảng tại vòng loại khu vực châu Âu, xếp trên Bosnia-Herzegovina.

Marcel Sabitzer là một trong những trụ cột của đội tuyển Áo ẢNH: REUTERS

Thành tích tốt nhất của Áo tại World Cup lọt vào tới bán kết năm 1954, trước khi để thua đậm 1-6 trước Tây Đức (đội sau đó vô địch). Trước trận bán kết ác mộng đó, Áo đã góp phần tạo nên trận đấu có nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup, khi đánh bại đội chủ nhà Thụy Sĩ với tỷ số không tưởng 7-5. Nhìn vào quá khứ gần, phong độ của Áo tại World Cup không thực sự ấn tượng. Họ chỉ thắng đúng 1 trong 9 trận gần nhất (thắng Mỹ 2-1 vào năm 1990), hòa 3 và thua tới 5 trận. Tuy nhiên, lịch sử chỉ ra rằng đây sẽ là một trận cầu hứa hẹn bùng nổ bàn thắng. Áo đã chơi tổng cộng 29 trận đấu tại World Cup mà chưa từng có trận hòa 0-0 nào.

Về nhân sự của đội tuyển Áo, lão tướng Marko Arnautovic dù đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn chứng minh được đẳng cấp bền bỉ khi đóng góp số bàn thắng nhiều nhất tại vòng loại (8 bàn). Arnautovic và Marcel Sabitzer là hai cái tên hiếm hoi góp mặt trong cả ba chiến dịch lớn gần nhất của đội tuyển Áo (EURO 2016, 2020 và 2024). Ngôi sao Real Madrid - David Alaba là điểm tựa tinh thần của đại diện châu Âu ở giải đấu lần này.

Bản lĩnh của tân binh

Trong khi Áo đã vắng bóng gần 30 năm, Jordan thậm chí là cái tên mới toanh với lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự VCK World Cup. Đại diện châu Á rơi vào bảng đấu tương đối khắc nghiệt khi có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Argentina, cùng đối thủ khó chịu Algeria. Mục tiêu của thầy trò HLV Jamal Sellami là trở thành đội bóng tiếp theo thuộc AFC lọt vào vòng loại trực tiếp ngay trong lần đầu tiên tham dự, kể từ sau kỳ tích của Ả Rập Xê Út năm 1994.

Jordan là đội bóng châu Á đầy bản lĩnh, có sự tiến bộ lớn trong những năm gần đây ẢNH: REUTERS

Jordan là 1 trong 3 đại diện châu Á sở hữu thành tích bất bại trên sân khách ở vòng loại World Cup 2026 (thắng 4, hòa 4), bên cạnh Úc và Hàn Quốc. Jordan đã ghi tới 32 bàn thắng, vượt qua kỷ lục 30 bàn thắng mà họ từng thiết lập ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Ali Olwan và Mahmoud Al-Mardi sẽ là 2 ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Jordan mà hàng thủ Áo cần dè chừng. Olwan là chân sút số 1 của Jordan ở vòng loại với 9 pha lập công, trong khi Al-Mardi là "vua kiến tạo" với 6 đường chuyền thành bàn.

Lịch sử đối đầu Áo vs Jordan

Vì nằm chung bảng với gã khổng lồ Argentina, nên trận đấu này mang tính chất sống còn cho cả Áo và Jordan, nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Khi bảng J còn có sự hiện diện của Algeria, một chiến thắng ở lượt trận mở màn sẽ mở toang cánh cửa vào vòng 32 đội cho cả Áo lẫn Jordan.

Trận đấu tại sân Levi's vào sáng 17.6 là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội tuyển bóng đá này chạm trán nhau. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Áo đối đầu với một đại diện đến từ khu vực châu Á, tại đấu trường World Cup.

Phong độ gần đây (trên mọi đấu trường)

Áo: Thua - thắng - hòa - thắng - thắng - thắng

Jordan: Thắng - thua - hòa - hòa - thua - thua

Dự đoán kết quả Áo vs Jordan

Đội tuyển Áo hiện đang xếp hạng 25 thế giới, xếp trên Jordan tới 39 bậc (hạng 64). Khoảng cách lớn về mặt đẳng cấp này phản ánh rất rõ qua những thuật toán dự đoán của siêu máy tính Opta. Tỷ lệ thắng của Áo là 69,6%. Tỷ lệ thắng của Jordan là 13,5%. Tỷ lệ 2 đội hòa nhau là 16,9%.

Tỷ số dự đoán: Áo 3-1 Jordan

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...