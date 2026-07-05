Nhận định bóng đá Mexico vs Anh: Nhiều bàn, Tam sư thắng sát nút

Nhận định trước trận Mexico vs Anh

Một cuộc đọ sức hứa hẹn vô cùng tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang được chờ đợi tại sân Azteca, khi nước đồng chủ nhà Mexico chạm trán đội tuyển Anh. Tính đến lúc này, Mexico vẫn đang có một màn trình diễn hoàn hảo. Sau khi đứng đầu bảng A một cách dễ dàng mà không để thủng lưới bàn nào, Mexico đã vượt qua thử thách khó khăn nhất của họ từ đầu giải ở vòng đấu trước mang tên Ecuador. Đại diện Nam Mỹ bước vào trận đấu với phong độ cao sau khi đánh bại Đức để lọt vào vòng loại trực tiếp, nhưng đã hoàn toàn bất lực trước lối chơi chuyển trạng thái mượt mà của Mexico và chấp nhận thất bại 0-2.

Ở một diễn biến khác, người hâm mộ Mexico tưởng chừng như đội nhà sẽ chạm trán CHDC Congo tại sân Azteca tại vòng 16 đội. Tuy nhiên, đội tuyển Anh với sự rực sáng của Harry Kane khi ghi cú đúp bàn thắng đã giật lại tấm vé đi tiếp.

Harry Kane (trái) và Bellingham là 2 niềm kỳ vọng lớn trên hàng công đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Anh sẽ đến Mexico City vào thời điểm muộn nhất có thể (48 tiếng trước trận đấu, theo quy định của FIFA). Tam sư phải chấp nhận thực tế rằng họ không có cơ hội để thích nghi với độ cao tại Azteca, nơi nằm ở độ cao 2.200 m so với mực nước biển. Đây là một thử thách không giống bất kỳ điều gì mà các học trò của ông Thomas Tuchel từng đối mặt trước đây. Điều này có thể xóa nhòa lợi thế rõ rệt về mặt đẳng cấp ngôi sao của đội tuyển Anh so với Mexico. Ngoài các khó khăn về thể chất, Tam sư cũng không thể lơ là trước một tập thể Mexico gắn kết, được tiếp thêm sức mạnh bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên sân nhà.

Thầy trò ông Tuchel hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của thử thách đang chờ đợi mình. Và dù có bị hụt hơi vì không khí loãng hay không, đội tuyển Anh vẫn sở hữu những ngôi sao đủ khả năng vượt qua bất lợi độ cao và chảo lửa Azteca huyền thoại. Azteca chính là nơi từng chứng kiến bàn thắng "bàn tay của Chúa" đầy tai tiếng của Diego Maradona đã giúp Argentina thắng Anh ở tứ kết World Cup 1986.

Trận Mexico vs Anh diễn ra lúc 7 giờ ngày 6.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Các nhân tố chủ chốt của Anh: Harry Kane và Jude Bellingham, chỉ vậy là đủ. Bộ đôi này đang gánh vác trọng trách trên hàng công Tam sư mùa hè này. Kane đang săn tìm một danh hiệu chiếc giày vàng khác, còn Bellingham đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trước niềm kỳ vọng to lớn. Cặp đôi này được trông chờ sẽ đưa Tam Sư hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử ngay.

- Thành tích trên sân Azteca của Mexico: Không thể phủ nhận rằng thành tích của Mexico tại sân đấu này là cực kỳ đáng nể. Họ chỉ để thua 2 trong số 89 trận đã đấu tại Azteca. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng Mexico đã không thể đánh bại một đối thủ tầm cỡ như đội tuyển Anh kể từ sau chiến thắng trước Brazil… 23 năm trước. Kỷ lục đó chắc chắn rất ấn tượng, nhưng không có nghĩa là Tam sư chắc chắn sẽ thua trận. Mexico chủ yếu "bắt nạt" các đối thủ yếu hơn rất nhiều như El Salvador, Bermuda, Honduras, Jamaica…

- Tài năng của HLV Tuchel: Vị HLV người Đức đã vô địch UEFA Champions League cùng Chelsea không được đánh giá quá cao. Ông Tuchel đặc biệt ưa thích thể thức đấu loại trực tiếp (knock-out). Dù đã trải qua một phen thót tim ở trận gặp CHDC Congo, ông vẫn đưa ra những sự thay đổi người cần thiết để xoay chuyển cục diện. Vị HLV này đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở trận này, khi các điều kiện thi đấu khắc nghiệt buộc đội tuyển Anh phải thích nghi. Một kế hoạch chiến thuật khôn ngoan hơn khi không có bóng là điều cần thiết - ít áp sát (pressing) hơn, ít chạy hơn và tập trung bịt kín các khoảng trống.

Dự đoán tỷ số: Mexico 1-2 Anh

Tại sao sân nhà đang trở thành vũ khí thật sự ở World Cup 2026?

Đội hình ra sân dự kiến trận Mexico vs Anh

- Mexico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones.

- Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.