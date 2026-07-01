Nhận định bóng đá Mỹ vs Bosnia & Herzegovina: Nhiều bàn thắng, chủ nhà ăn mừng

Tổng quan trước trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Sự hoài nghi từng bao trùm lên đội tuyển Mỹ trước trận mở màn vòng bảng gặp Paraguay. Tuy nhiên, nỗi lo về một kết quả muối mặt ngay trên sân nhà đã nhanh chóng bị xua tan. Thay vì chùn bước, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đã vùng lên mạnh mẽ và có màn trình diễn khiến người hâm mộ phấn khích. Niềm tin của khán giả xứ sở cờ hoa dành cho đội tuyển bóng đá nước nhà đã trở lại. Sự kỳ vọng càng lớn hơn, khi đội tuyển Mỹ đối đầu với Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội.

Mỹ cần phải vượt qua một đối thủ châu Âu để kéo dài hành trình tại World Cup 2026, bất chấp trong quá khứ đội bóng xứ cờ hoa thường không có kết quả tốt khi đối đầu các đại diện châu Âu. Bosnia & Herzegovina dù không phải là một thế lực của bóng đá lục địa già, nhưng họ là một đội bóng có thể hình tốt, giàu thể lực và đang tận dụng rất tốt ở các tình huống cố định tại giải đấu năm nay.

Pulisic (trái) là niềm cảm hứng lớn trên hàng công của đội tuyển Mỹ ẢNH: REUTERS

Đoàn quân của HLV Pochettino tin rằng họ hoàn toàn có khả năng làm nên lịch sử trên sân nhà vào mùa hè này. Màn trình diễn khởi sắc ở vòng bảng và một nhánh đấu không quá mạnh đang mở ra cơ hội vào tứ kết cho đội tuyển Mỹ. Dù vậy, đội đồng chủ nhà không được phép chủ quan, bởi những người Bosnia & Herzegovina kiên cường hoàn toàn có thể trở thành "kẻ phá bĩnh". Tín hiệu tích cực cho người hâm mộ Mỹ là thầy trò HLV Pochettino đã từng đánh bại những đội bóng có lối chơi tương tự Bosnia & Herzegovina.

- "Dớp" châu Âu của đội tuyển Mỹ: Các đại diện châu Âu thường xuyên gieo sầu cho Mỹ, khi đội bóng xứ sở cờ hoa đã để thua 10 trận liên tiếp trước các thành viên thuộc UEFA. Chiến thắng gần nhất của Mỹ tại đấu trường World Cup trước một đối thủ châu Âu đã diễn ra từ 24 năm trước. Dù vậy, xét về thành tích đối đầu giữa 2 đội, Mỹ lại bất bại trong 3 lần đối đầu Bosnia & Herzegovina.

Trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina diễn ra lúc 7 giờ ngày 2.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Mối đe dọa từ Bosnia: Đại diện châu Âu sở hữu kinh nghiệm dày dặn của chân sút Edin Dzeko cùng những cầu thủ chạy cánh lắt léo. Tình huống cố định mới là "vũ khí tối thượng" của đội bóng này. Bosnia & Herzegovina đã ghi được tới 3 bàn thắng từ các quả phạt góc, nhiều nhất tại một kỳ World Cup đơn lẻ kể từ khi đội tuyển Anh ghi được 4 bàn vào năm 2018.

- "Captain America" trở lại: Việc đội tuyển Mỹ đứng đầu bảng D mà không cần đến sự tỏa sáng của ngôi sao số 1 Christian Pulisic (được người hâm mộ gọi với biệt danh Captain America) là một tín hiệu rất lạc quan cho HLV Pochettino. Giờ đây, Pulisic đã sẵn sàng tái xuất đội hình chính, sau khi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở lượt trận thứ 3 vòng bảng. Khả năng tịnh tiến bóng đột phá và những pha xâm nhập đầy sắc bén ở 1/3 cuối sân của Pulisic hứa hẹn sẽ là chìa khóa mở toang hàng phòng ngự Bosnia & Herzegovina.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina

Đội hình dự kiến trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

- Mỹ (sơ đồ 4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKenzie, Pulisic; Balogun.

- Bosnia & Herzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko.