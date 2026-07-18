Nhận định bóng đá Pháp vs Anh: Đôi công hấp dẫn, nhiều bàn thắng

Nhận định trước trận Pháp vs Anh

Cả hai "ông lớn" châu Âu đều phải nếm trải nỗi đau ở bán kết vào giữa tuần. Pháp, đội bóng vốn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch đã gục ngã trước một Tây Ban Nha vận hành trơn tru của HLV Luis de la Fuente. Trong khi đó, người Anh thua ngược đầy cay đắng trước nhà đương kim vô địch thế giới Argentina.

Đây sẽ là lần chạm trán thứ 33 giữa Pháp và Anh. Trong đó Tam sư giành chiến thắng 17 trận và hòa 5 trận trong các lần đối đầu trước đây. Tuy nhiên, Les Bleus mới là những người ca khúc khải hoàn ở lần đụng độ gần nhất, khi cú sút phạt đền vọt xà của Harry Kane đã khiến tuyển Anh phải trả giá đắt trong thất bại 1-2 ở tứ kết World Cup 2022.

Kylian Mbappe (phải) đứng trước cơ hội giành Chiếc giày vàng World Cup lần thứ hai liên tiếp ẢNH: REUTERS

Trận đấu này đánh dấu cột mốc đặc biệt với HLV kỳ cựu của đội tuyển Pháp, Didier Deschamps. Ông sẽ có trận đấu thứ 187 và cũng là trận cuối cùng của mình sau 14 năm tại vị. Không có gì đảm bảo HLV Deschamps sẽ chia tay đội tuyển Pháp bằng một chiến thắng, nhưng những chú “gà trống Gaulois” chắc chắn được đánh giá cửa trên trước Tam sư. Hàng công toàn sao của Les Bleus sẽ sẵn sàng trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của đội tuyển Anh. Kylian Mbappe sẽ có động lực lớn khi anh đang hướng tới danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup thứ hai liên tiếp.

Phía bên kia, HLV Tuchel sở hữu những quân bài có thể gây nguy hiểm thường trực cho đội tuyển Pháp như Jude Bellingham hay đội trưởng Harry Kane. Dù vậy, đội tuyển Pháp đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trong suốt giải đấu và nhiều khả năng sẽ cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc bằng màn trình diễn rực rỡ cuối cùng.

Trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4 giờ ngày 19.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Hỏa lực của đội tuyển Pháp: Ngoại trừ trận thua Tây Ban Nha, Les Bleus luôn duy trì khả năng ghi bàn đáng nể xuyên suốt mùa hè này. Họ đang dẫn đầu giải đấu về số cú sút trúng đích mỗi trận (7,1) và số cơ hội rõ rệt được tạo ra (27). Pháp sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Mbappe với 8 bàn và chân chuyền số một giải đấu - Michael Olise với 5 kiến tạo.

- Hàng thủ lỏng lẻo của đội tuyển Anh: Tam sư đã để thủng lưới 8 lần ở giải đấu năm nay và chỉ giữ sạch lưới đúng 2 trận trước Ghana và Panama. Họ đã phải nhận ít nhất một bàn thua trong cả 4 trận đấu ở vòng loại trực tiếp tính đến thời điểm hiện tại, và nhìn chung không mang lại sự an tâm khi đối đầu với các hàng công giàu tốc độ và chơi cơ động.

- Lịch sử trận tranh hạng ba: Pháp đã thắng 2 trong 3 trận tranh hạng ba tại các kỳ World Cup trước đây (vào các năm 1958 và 1986). Trong khi đó, Anh toàn thua trong cả hai lần tham dự vòng đấu này, ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ tư vào các năm 1990 và gần đây nhất là 2018.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Anh

Đội hình ra sân dự kiến 2 đội

Đội tuyển Pháp sẽ không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột William Saliba trong đội hình xuất phát. Hậu vệ của Arsenal phải rời sân ngay trong hiệp 1 trận thua Tây Ban Nha vì chấn thương lưng.

- Pháp: Samba; Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez; Kone, Zaire-Emery; Olise, Cherki, Doue; Mbappe.

HLV Tuchel nhiều khả năng sẽ thực hiện những thay đổi trong bộ khung yêu thích của mình. Jordan Henderson chắc chắn vắng mặt do bị gãy cổ tay, còn Declan Rice - người phải cày ải dù gặp vấn đề thể lực suốt giải đấu có thể sẽ được cho nghỉ ngơi. Harry Kane (6 bàn) cũng nằm trong số các ứng viên cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup.

- Anh: Pickford; Spence, Chalobah, Burn, O’Reilly; James, Mainoo; Madueke, Eze, Rashford; Kane.