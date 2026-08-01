Nhận định, dự đoán tỷ số Lào vs Philippines: Đội khách ở cửa trên thắng cách biệt

Tổng quan trước trận Lào vs Philippines

Đội tuyển Lào sẽ tiếp đón Philippines trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng B giải ASEAN Cup 2026. Trước đó, đội bóng xứ sở triệu voi đã để thua ở cả hai lượt trận đầu tiên, bao gồm trận thảm bại 0-5 trước Thái Lan và trận thua đậm 0-4 trước Malaysia.

Hệ quả là đoàn quân của HLV Vladica Grujic đang đứng ở đáy bảng xếp hạng với hiệu số bàn thắng bại là -9 và cần phải có chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, lịch sử lại không ủng hộ họ: Lào chưa từng vượt qua vòng bảng để vào vòng loại trực tiếp của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á trong cả 14 lần tham dự trước đây. Đáng lo ngại hơn cho Lào, đó là họ mới chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng trong lịch sử giải đấu, và cả hai đều là trước Campuchia.

Đội tuyển Lào (trái) khó gây bất ngờ trước Philippines ẢNH: AFF

Ở chiều ngược lại, Philippines cũng khởi đầu chiến dịch bằng một thất bại đầy bất ngờ khi để Myanmar đánh bại với tỷ số 4-1. Philippines buộc phải hướng tới chiến thắng để níu kéo lại hy vọng vào bán kết, đồng thời lấy lại thể diện sau thất bại muối mặt ở trận ra quân ASEAN Cup.

Lịch sử đối đầu

Hai đội từng chạm trán nhau 7 lần trong quá khứ, trong đó Lào chỉ giành 1 chiến thắng, còn Philippines thắng 4 trận. Đội bóng xứ triệu voi từng đánh bại Philippines ở lần đụng độ chính thức đầu tiên vào năm 2001 với tỷ số 2-0 tại vòng loại World Cup.

Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, 2 đội đã gặp nhau 2 lần: Philippines áp đảo ở lần chạm trán đầu tiên (thắng 4-1 vào năm 2014) và trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa (1-1 vào năm 2024). Lào đã để thua Philippines 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Dự đoán tỷ số: Lào 0-2 Philippines