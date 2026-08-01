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Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nhận định, dự đoán tỷ số Lào vs Philippines: Đội khách ở cửa trên thắng cách biệt

Thu Bồn
Thu Bồn
Trận Lào vs Philippines diễn ra lúc 17 giờ hôm nay (1.8). Ở trận này, đội tuyển Philippines được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng nhẹ nhàng.

Tổng quan trước trận Lào vs Philippines

Đội tuyển Lào sẽ tiếp đón Philippines trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng B giải ASEAN Cup 2026. Trước đó, đội bóng xứ sở triệu voi đã để thua ở cả hai lượt trận đầu tiên, bao gồm trận thảm bại 0-5 trước Thái Lan và trận thua đậm 0-4 trước Malaysia.

Hệ quả là đoàn quân của HLV Vladica Grujic đang đứng ở đáy bảng xếp hạng với hiệu số bàn thắng bại là -9 và cần phải có chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, lịch sử lại không ủng hộ họ: Lào chưa từng vượt qua vòng bảng để vào vòng loại trực tiếp của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á trong cả 14 lần tham dự trước đây. Đáng lo ngại hơn cho Lào, đó là họ mới chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng trong lịch sử giải đấu, và cả hai đều là trước Campuchia.

Nhận định, dự đoán tỷ số Lào vs Philippines: Đội khách ở cửa trên thắng cách biệt- Ảnh 1.

Đội tuyển Lào (trái) khó gây bất ngờ trước Philippines

ẢNH: AFF

Ở chiều ngược lại, Philippines cũng khởi đầu chiến dịch bằng một thất bại đầy bất ngờ khi để Myanmar đánh bại với tỷ số 4-1. Philippines buộc phải hướng tới chiến thắng để níu kéo lại hy vọng vào bán kết, đồng thời lấy lại thể diện sau thất bại muối mặt ở trận ra quân ASEAN Cup.

Lịch sử đối đầu

Hai đội từng chạm trán nhau 7 lần trong quá khứ, trong đó Lào chỉ giành 1 chiến thắng, còn Philippines thắng 4 trận. Đội bóng xứ triệu voi từng đánh bại Philippines ở lần đụng độ chính thức đầu tiên vào năm 2001 với tỷ số 2-0 tại vòng loại World Cup.

Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, 2 đội đã gặp nhau 2 lần: Philippines áp đảo ở lần chạm trán đầu tiên (thắng 4-1 vào năm 2014) và trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa (1-1 vào năm 2024). Lào đã để thua Philippines 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Dự đoán tỷ số: Lào 0-2 Philippines

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