Nhận diện sức mạnh của Indonesia

L ỢI THẾ SỨC VÓC

Đội tuyển Indonesia bước vào ASEAN Cup 2026 với vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Việc sở hữu số lượng lớn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan giúp chất lượng đội hình của đại diện xứ vạn đảo vọt lên tầm cao mới, đồng thời biến họ trở thành tập thể có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất tại giải đấu khu vực năm nay. Trong quá khứ, bóng đá Indonesia vốn luôn nổi tiếng với nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi quyết liệt, và giờ đây sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao nhập tịch giúp họ cải thiện đáng kể cả về yếu tố thể hình.

Thom Haye (19) là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Indonesia ẢNH: AFP

Với sức vóc vượt trội, đội tuyển Indonesia thường xuyên chiếm thế thượng phong ở khu trung tuyến. Các cầu thủ xứ vạn đảo chơi áp sát với cường độ cao và duy trì được điều này trong phần lớn thời gian trận đấu. Bên cạnh đó, học trò của ông John Herdman mạnh trong khâu tranh chấp trực diện tại tuyến giữa, qua đó làm chủ không gian và dễ dàng áp đặt thế trận lên đối thủ. Trong hệ thống vận hành này, Ivar Jenner là mắt xích quan trọng khi thi đấu đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao nhờ khả năng đọc tình huống nhạy bén và thu hồi bóng vô cùng ấn tượng.

B Ó NG BỔNG VÀ TÌNH HUỐNG CỐ ĐỊNH

Lợi thế thể hình vượt trội giúp Indonesia lấn lướt trong khả năng kiểm soát thế trận. Trong đó, chiều cao là vũ khí sắc bén giúp họ trở nên rất nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng. Trung phong nhập tịch Mitchell Lee Baker (cao 1,96 m) là chân sút hàng đầu của đội tuyển Indonesia tính đến lúc này. Tiền đạo sinh năm 2006 đang thể hiện phong độ săn bàn hủy diệt khi đã bỏ túi 4 bàn sau 2 trận, bao gồm cú hat-trick ấn tượng trong ngày ra quân vào lưới Campuchia. Với hàng loạt cầu thủ có chiều cao tốt, những pha dàn xếp đá cố định của Indonesia sẽ mang tính sát thương lớn.

Đằng sau sự chói sáng của Baker là dấu ấn đậm nét của Thom Haye, người được coi là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Indonesia. Chính Haye đã tung ra cả 3 đường kiến tạo dọn cỗ để Baker lập công ở trận mở màn thắng Campuchia 5-1, giúp cả hai ngôi sao này cùng nhận về điểm 10 tuyệt đối. Không chỉ góp phần cầm nhịp, Haye còn sở hữu kỹ năng sút phạt thượng thừa, biến mọi tình huống cố định của Indonesia thành mối đe dọa trực tiếp lên khung thành đối phương. Tiền vệ này có thể thực hiện những đường treo bóng có độ xoáy và rơi cực kỳ chuẩn xác, hoặc tự mình dứt điểm thành bàn khi có góc sút thuận lợi. Trong trận thắng Campuchia, Haye đã có 2 đường tạt bóng như đặt để Baker đánh đầu ghi bàn. Đến chiến thắng gần nhất trước Timor Leste vào tối qua (Indonesia thắng 3-0), chính Haye đã tự mình điền tên lên bảng tỷ số bằng cú sút phạt hàng rào đẳng cấp lái bóng vào góc cao khung thành. Đây chắc chắn là nhân tố nguy hiểm bậc nhất mà hàng phòng ngự đội tuyển VN phải đặc biệt cẩn trọng.

Còn ở hành lang cánh, cầu thủ bám biên phải Eliano Reijnders là cái tên mà HLV Kim Sang-sik cùng các học trò cần lưu ý. Tiền vệ nhập tịch này dù không cao to nhưng lại sở hữu tốc độ đáng gờm. Anh thường đột nhập rất nhanh xuống cuối biên rồi thực hiện những pha căng ngang hoặc treo bóng thuận lợi vào phía trong để đồng đội băng cắt dứt điểm.

Màn so tài giữa đội tuyển VN và Indonesia ở lượt trận thứ tư bảng A diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3.8. Đây được xem là trận đấu quyết định cho việc đội nào sẽ đi tiếp với vị trí nhất bảng.