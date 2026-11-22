Ở trận ra quân ngày 20.11, U.17 Việt Nam để thua đáng tiếc 2-3 trước U.17 Bỉ. Sỹ Bách và Nguyễn Lực là những cầu thủ lập công, giúp U.17 Việt Nam có 2 bàn thắng. Trong khi đó, 3 bàn phía U.17 Bỉ được ghi bởi Tinus Moorthamer (phút 39), Kiyan Achahbar (phút 42) và Anthony Philips (phút 60).

Thất bại này khiến U.17 Việt Nam trắng tay sau lượt trận đầu tiên. Dù vậy, U.17 Việt Nam vẫn có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp nếu giành được những kết quả tích cực ở hai lượt trận còn lại.

Bàn thắng của Sỹ Bách là không đủ để giúp U.17 Việt Nam có điểm ngày ra quân ẢNH: PVF

Trận đấu bản lề quan trọng với U.17 Việt Nam

Lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G. Đây được đánh giá là trận đấu rất quan trọng đối với hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland tại giải năm nay. So với U.17 Bỉ và U.17 Mali, New Zealand được xem là đối thủ mà U.17 Việt Nam có nhiều cơ hội cạnh tranh hơn. Chính vì vậy, việc gặp đại diện châu Đại Dương ở lượt trận thứ hai được đánh giá là thuận lợi về cả thời điểm lẫn sự chuẩn bị.

Sau trận ra quân, các cầu thủ Việt Nam đã có cơ hội làm quen với không khí thi đấu tại World Cup, áp lực của một giải đấu lớn cũng như tốc độ chơi bóng của những đối thủ hàng đầu. Đây là những trải nghiệm quan trọng giúp toàn đội điều chỉnh tâm lý, khắc phục hạn chế và hướng đến trận đấu tiếp theo với sự chủ động hơn.

U.17 New Zealand thua đậm Mali, lộ điểm yếu gì để U.17 Việt Nam khai thác?

Xét về thực lực, U.17 New Zealand là đối thủ vừa tầm với U.17 Việt Nam. Dù sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đại diện châu Đại Dương vẫn có những điểm mà U.17 Việt Nam có thể khai thác.

New Zealand giành quyền dự giải sau khi vô địch U.16 nam châu Đại Dương 2025 tại Solomon Islands. Đội hình tham dự World Cup 2026 có đến 17 cầu thủ từng góp mặt trong chiến dịch đăng quang này. Đặc biệt, 6 cầu thủ gồm Joseph Chalabi, Ethan Dyer, Sean Kane, Will Martin, Matias Nunez và Joe McIntyre từng tham dự U.17 World Cup 2025.

Theo thống kê của FIFA, đây là lần thứ 12 U.17 New Zealand góp mặt tại sân chơi thế giới. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là 3 lần lọt vào vòng 16 đội ở các năm 2009, 2011 và 2015.

Lịch thi đấu trọn vẹn ngày 23.11 của U.17 World Cup 2026 ẢNH: FPT PLAY

Trận đấu gặp U.17 New Zealand rất quan trọng với U.17 Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

U.17 Việt Nam cần phát huy kỹ thuật, hạn chế tranh chấp bất lợi

Một trong những thách thức lớn nhất dành cho U.17 Việt Nam là khả năng tranh chấp và chống bóng bổng. New Zealand thường ưu tiên lối chơi trực diện, tận dụng tốc độ, sức mạnh thể chất và các tình huống cố định. Nếu để đối thủ triển khai được những phương án sở trường, hàng phòng ngự Việt Nam sẽ phải đối diện với không ít áp lực.

Bởi vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế những pha tranh chấp tay đôi bất lợi và đặc biệt phải tập trung trong các tình huống phòng ngự bóng bổng. Việc giữ được sự tỉnh táo, tránh mắc sai lầm cá nhân cũng sẽ đóng vai trò quan trọng.

Ở chiều ngược lại, U.17 Việt Nam cần tận dụng ưu thế về kỹ thuật, khả năng phối hợp nhóm và sự linh hoạt của các cầu thủ tấn công. Thay vì cuốn vào những cuộc đấu sức với đối thủ, đội tuyển nên chủ động kiểm soát bóng khi có điều kiện, tổ chức những pha phối hợp nhanh và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự New Zealand.

Cùng giờ ngày 23.11, U.17 Mali sẽ chạm trán U.17 Bỉ. Kết quả hai trận đấu sẽ tác động trực tiếp đến cục diện bảng G. Trong trường hợp giành chiến thắng trước New Zealand, U.17 Việt Nam sẽ có cơ hội cải thiện vị trí, đồng thời tạo lợi thế đáng kể trước lượt trận cuối gặp U.17 Mali ngày 26.11.

Màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV360, FPT Play và MyTV.