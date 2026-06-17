Nhận định Uzbekistan vs Colombia: Cơ hội nào cho 'bầy sói trắng' châu Á?

Uzbekistan vs Colombia: Điểm nhấn đáng chú ý

Colombia đã thắng 5 trong 6 trận vòng bảng World Cup gần nhất. Đội bóng Nam Mỹ được siêu máy tính Opta đánh giá cao hơn cho khả năng chiến thắng ở trận này với tỷ lệ lên đến 67,7%.

Uzbekistan đang hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng tân binh World Cup đầu tiên vượt qua vòng bảng, kể từ sau thành tích của Slovakia năm 2010.

Fabio Cannavaro (2006, đội tuyển Ý) và Nestor Lorenzo (1990, đội tuyển Argentina) là 2 trong số 3 HLV trưởng tại giải đấu năm 2026 từng thi đấu trong một trận chung kết World Cup, bên cạnh thuyền trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps (1998).

Uzbekistan gặp thử thách lớn ngày trình làng

Sau nhiều lần lỡ hẹn đáng tiếc kể từ khi Uzbekistan tuyên bố độc lập vào năm 1991, quốc gia Trung Á này cuối cùng đã giành quyền tham dự một VCK World Cup. Trước đây, đã có vài lần họ gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng lần này, đội bóng có biệt danh "bầy sói trắng" đã càn quét vòng loại khu vực châu Á, khi chỉ để thua 1 trong số 16 trận trên đường đến Bắc Mỹ.

Abbosbek Fayzullaev (22) là cầu thủ giàu đột biến của Uzbekistan ẢNH: REUTERS

Uzbekistan dù đang xếp hạng 50 FIFA và có màn trình diễn ấn tượng khi đứng nhì bảng (sau Iran) ở cả hai vòng loại, nhưng HLV trưởng Timur Kapadze vẫn bị chấm dứt hợp đồng. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của cựu vô địch thế giới Fabio Cannavaro - người đã nâng cao chiếc cúp vàng danh giá cùng đội tuyển Ý cách đây 20 năm, Uzbekistan đã có bước chạy đà cho vòng bảng bằng 2 trận giao hữu tiền giải đấu.

Sau khi để thua đồng chủ nhà World Cup 2026 là Canada 0-2, Uzbekistan tiếp tục thất bại 1-2 trước Hà Lan tại New York. Lúc này, Uzbekistan đứng trước thử thách đầy cam go, khi nằm ở bảng K với ứng viên vô địch Bồ Đào Nha và "ông lớn" Nam Mỹ Colombia.

Colombia sở hữu những ngôi sao tấn công đẳng cấp

Trong khi Uzbekistan mới có lần đầu tiên ra mắt, thì Colombia đã sẵn sàng cho lần thứ 7 góp mặt tại một VCK World Cup. Sau khi lọt vào trận chung kết Copa America gần nhất, những người lạc quan hy vọng đội nhà sẽ vượt qua thành tích tốt nhất trong lịch sử, đó là vào đến tứ kết. Những người thực tế hơn thì chỉ kỳ vọng Colombia tiến sâu hơn vòng bảng, điều mà họ làm được ở cả kỳ World Cup 2014 và 2018, khi giành chiến thắng 5 trong số 6 trận vòng bảng.

Sau khi vắng mặt đáng tiếc tại Qatar 2022, Colombia đã dễ dàng sở hữu tấm vé lần này khi kết thúc ở vị trí thứ ba tại vòng loại khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL). Nổi bật trong số đó là chiến thắng 2-1 trước Brazil. Chỉ có nhà đương kim vô địch thế giới Argentina ghi được nhiều bàn thắng hơn Colombia trong suốt chiến dịch vòng loại, nơi các ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi như Luis Diaz và James Rodriguez liên tục tỏa sáng.

Luis Diaz (phải) là ngôi sao tấn công xuất sắc của Colombia, hiện khoác áo CLB Bayern Munich (Đức) ẢNH: REUTERS

Lúc này, các học trò của HLV Nestor Lorenzo đã xốc lại tinh thần sau 2 thất bại liên tiếp trước Croatia và Pháp trong loạt trận quốc tế hồi tháng 3, bằng hai chiến thắng giao hữu vào đầu tháng 6. Sau thắng lợi 3-1 trước Costa Rica, đại diện Nam Mỹ tiếp tục tích lũy thêm sự tự tin bằng cách đánh bại Jordan với tỷ số 2-0, ở trận đấu mà Jhon Arias đã lập một cú đúp.

Phong độ gần đây (trên mọi đấu trường):

Uzbekistan: Thắng - thua - thắng - thắng - thua - thua

Colombia: Thắng - thắng - thua - thua - thắng - thắng

Tình hình lực lượng

Cannavaro thường lựa chọn sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1, đề cao sự an toàn kể từ khi tiếp quản Uzbekistan. Trong đó Abdukodir Khusanov đóng vai trò hạt nhân. Bên cạnh trung vệ Khusanov (Man City), lực lượng của Uzbekistan chỉ có Eldor Shomurodov (chân sút xuất sắc nhất lịch sử của "bầy sói trắng" với 44 bàn thắng) và Abbosbek Fayzullaev (CLB Istanbul Basaksehir) đang chơi bóng ở châu Âu.

Fayzullaev - cầu thủ được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á năm 2023, đã ghi được 4 bàn thắng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Đội trưởng Shomurodov có 5 lần xé lưới đối phương và đóng góp 4 đường kiến tạo. Tiền vệ kỳ cựu Jaloliddin Masharipov nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ cuộc đối đầu với Colombia do chấn thương lưng.

Ở phía đối diện, Colombia dự kiến có lực lượng mạnh nhất và hoàn toàn sung sức. Để hỗ trợ cho tiền đạo cắm duy nhất Luis Suarez, HLV đội tuyển Colombia nhiều khả năng sẽ xếp Luis Diaz và đội trưởng kỳ cựu James Rodriguez đá chính ngay từ đầu, nhằm tạo nên một hàng công đầy sức mạnh.

Chỉ có Lionel Messi ghi được nhiều bàn thắng hơn Luis Diaz tại vòng loại CONMEBOL, trong khi Rodriguez là người dẫn đầu danh sách kiến tạo với 7 đường chuyền dọn cỗ. Suarez tuy đã ghi tới 38 bàn thắng cho CLB Sporting Lisbon trên mọi mặt trận mùa rồi, nhưng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Jefferson Lerma và Richard Rios của CLB Benfica nhiều khả năng sẽ quán xuyến tuyến giữa, ở vị trí tiền vệ trung tâm. Gustavo Puerta cũng là một phương án tiền vệ con thoi (box-to-box) chất lượng để thay thế.

Dự đoán kết quả Uzbekistan vs Colombia

Siêu máy tính Opta nghiêng hẳn về một chiến thắng cho Colombia với tỷ lệ 67,7%, trong tổng số 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu. Cơ hội để Uzbekistan đánh dấu màn ra mắt World Cup bằng một chiến thắng chỉ được đánh giá ở mức 11,7%. Tỷ lệ hòa là 20,6%.

Đáng chú ý, lịch sử cho thấy sân vận động Azteca (Mexico) rất hiếm khi chứng kiến một kết quả hòa. Với Colombia, họ chưa từng trải qua trận hòa không bàn thắng nào sau 22 trận đã đấu tại World Cup.

Dự đoán tỷ số: Uzbekistan 1-2 Colombia

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...