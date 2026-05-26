Nhận hơn 55 đơn phản ánh 'nỗi khiếp sợ', lực lượng chức năng vây bắt chó thả rông

Ngày 25.5, UBND xã Nhà Bè (TP.HCM) cho biết, vừa qua địa phương đã ra quân nhằm giải quyết nạn chó thả rông tại xã Nhà Bè, cụ thể tại khu dân cư Vạn Phát Hưng, Phú Xuân... và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Tình trạng chó thả rông ở xã Nhà Bè ẢNH: TRẦN KHA

Thời gian qua người dân lẫn báo chí phản ánh về tình trạng vật nuôi không rọ mõm, liên tục đuổi cắn người đi đường, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của cộng đồng trong khu dân cư.

Trước đó, vào ngày 19.5, UBND xã Nhà Bè đã chính thức ban hành quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách bắt, giữ và xử lý chó thả rông trên địa bàn. Tổ công tác liên ngành này quy tụ đại diện Phòng Kinh tế xã, Công an xã, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 3 cùng các đơn vị liên quan, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý vật nuôi và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Theo thống kê từ chính quyền địa phương, xã đã tiếp nhận hơn 55 đơn thư phản ánh của người dân liên quan đến "nỗi khiếp sợ" mang tên chó thả rông tại khu dân cư Vạn Phát Hưng. Trên cơ sở đó, UBND xã đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp từ tuyên truyền, vận động các hộ nuôi chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật, cho đến việc tổ chức các đợt ra quân tuần tra, xử lý kiên quyết để kịp thời chấn chỉnh.

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Cơ quan chức năng ra quân xử lý tình trạng chó thả rông tại xã Nhà Bè ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã vây bắt và lập biên bản tạm giữ 10 con chó thả rông, không có người quản lý. Sau khi bị bắt giữ, toàn bộ số vật nuôi này đã được bàn giao trực tiếp về một trường huấn luyện chó cảnh, chó nghiệp vụ có uy tín tại TP.HCM để tiếp tục chăm sóc, quản lý và nuôi dưỡng theo đúng quy trình quy định.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 4 hộ dân là chủ sở hữu đến cơ quan chức năng liên hệ, tiến hành nộp phạt hành chính và ký cam kết không tái phạm để nhận lại 4 con vật nuôi.

Thông qua chiến dịch ra quân, xã Nhà Bè kỳ vọng sẽ nâng cao triệt để ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc quản lý vật nuôi ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Lãnh đạo UBND xã Nhà Bè khẳng định, hoạt động ra quân cao điểm xử lý chó thả rông sẽ không dừng lại ở một vài buổi mà được duy trì thường xuyên, liên tục trên toàn địa bàn từ nay cho đến hết tháng 12.2026. Song song đó, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nuôi chó không thả rông, thực hiện đeo rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân cư.