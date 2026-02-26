Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44

Thạch Anh
Thạch Anh
26/02/2026 18:34 GMT+7

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi', nhan sắc trẻ trung của diễn viên Thanh Thúy được nhiều người khen ngợi.

Tối 25.2, sự kiện ra mắt phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn sao như diễn viên Thanh Thúy, diễn viên Ma Ran Đô, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, diễn viên Đình Khang, diễn viên Lan Thy

Thanh Thúy cùng dàn sao đến ủng hộ 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi'

Nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44- Ảnh 1.

Tại sự kiện ra mắt phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, sự xuất hiện của diễn viên Thanh Thúy được nhiều người quan tâm. Cô diện thiết kế thanh lịch, ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung ở tuổi 44. Bên cạnh vẻ ngoài, nữ diễn viên được khán giả ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên Đức Thịnh và các con

ẢNH: ĐPCC

Nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44- Ảnh 2.

Đỗ Nhật Hoàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai khi xuất hiện trên thảm đỏ. Sau Mưa đỏ, tên tuổi của anh được đông đảo khán giả biết đến

ẢNH: NVCC

Nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44- Ảnh 3.

Phùng Khánh Linh xuất hiện với diện mạo ấn tượng. Trong dự án điện ảnh này, nữ ca sĩ góp sức với vai trò người hát ca khúc chủ đề của phim

ẢNH: ĐPCC

Nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44- Ảnh 4.

Điểm nhấn của sự kiện là màn hát live của Nguyễn Hùng với ca khúc nhạc phim Ở trong khu rừng do chính anh sáng tác. Đây là ca khúc xuất hiện trong một phân đoạn đặc biệt của bộ phim, mang tính đại diện cho nội tâm của nhân vật Duy Khang do chính anh đảm nhận

ẢNH: ĐPCC

Nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44- Ảnh 5.
Nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44- Ảnh 6.

Sự xuất hiện của hot girl Thảo Tâm và Lan Thy khiến nhiều người xuýt xoa về nhan sắc. Trong đó, nàng thơ đóng phim Em và Trịnh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn cách đây không lâu. Nhiều khán giả mong chờ nữ diễn viên lên xe hoa trong thời gian tới

ẢNH: ĐPCC

Nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44- Ảnh 7.

Ma Ran Đô xuất hiện bởi vẻ ngoài điển trai. Năm 2025 được xem là năm thành công của nam diễn viên khi anh góp mặt trong các phim trăm tỉ như Tử chiến trên không, Truy tìm long diên hương...

ẢNH: ĐPCC

Cảm ơn người đã thức cùng tôi do Chung Chí Công làm đạo diễn, là bộ phim tình cảm - gia đình kết hợp với yếu tố âm nhạc. Trước khi bắt tay thực hiện dự án, nam đạo diễn và vợ là nhà sản xuất Thu Thúy trải qua 7 năm làm quảng cáo với một mục tiêu duy nhất: dành dụm đủ nguồn lực để có thể làm phim mà không bị áp lực doanh thu đè nặng.

Nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44- Ảnh 8.

Dàn diễn viên Cảm ơn người đã thức cùng tôi tại sự kiện ra mắt phim

ẢNH: ĐPCC

“Nếu tôi cần doanh thu thì tôi chỉ cần làm quảng cáo thôi. Tôi muốn làm phim, vợ tôi nói nếu muốn làm phim thì làm cho ra một bộ phim và tới cùng. Chúng tôi đã để dành đủ tiền để lo cho công ty, cho gia đình rồi mới đủ tiền làm phim. Tôi đặt tên bộ phim là Cảm ơn người đã thức cùng tôi, cũng là để cảm ơn người đã ở bên tôi, nhắc tôi rằng tôi cần làm một bộ phim đúng nghĩa thay vì doanh thu”, đạo diễn Chung Chí Công bộc bạch.

Phạm Hải Âu đảm nhiệm sản xuất âm nhạc và sáng tác 7 trên tổng cộng 14 ca khúc nhạc phim, trong đó có bài hát chủ đề do Phùng Khánh Linh thể hiện. Theo anh, thể loại phim âm nhạc là một thể loại khó và đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc. 

“Gu âm nhạc của khán giả hiện nay đa dạng và văn minh hơn rất nhiều từ hành động mua vé xem concert, mua nhạc số... Đó là tín hiệu tốt để nghệ sĩ thử những điều mới. Tôi đã đầu tư rất nhiều vào phần sản xuất âm nhạc của phim, từ số lượng nhạc công, thời gian làm nhạc đến quy mô thu âm”, Phạm Hải Âu chia sẻ.

Tin liên quan

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh 'song kiếm hợp bích' trong phim mới

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh 'song kiếm hợp bích' trong phim mới

Trong Siêu quậy có bầu , nếu Đức Thịnh hóa thân vào vai thầy giáo thể dục hài hước, thương học sinh thì Thanh Thúy cũng vào vai một giám thị 'yêu màu tím, thích thủy chung' hé lộ nhiều tình tiết gây cười cho khán giả.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Thúy diễn viên Thanh Thúy Chung Chí Công Cảm ơn người đã thức cùng tôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận