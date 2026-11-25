Elizaveta Cuznetsova đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MISS INTERNATIONAL

Chung kết Miss International 2026 khép lại tối 25.11 tại Tokyo (Nhật Bản) với giây phút đăng quang cảm xúc của người đẹp Elizaveta Cuznetsova. Cô bất ngờ khi được xướng tên và xúc động nhận vương miện từ Hoa hậu Quốc tế 2025 - Catalina Duque (Colombia). Thành tích này giúp Cuznetsova trở thành người đẹp Moldova đầu tiên giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc danh giá này.

Chia sẻ với tư cách là tân Hoa hậu Quốc tế, Elizaveta Cuznetsova thừa nhận cô chưa hề chuẩn bị sẵn phần phát biểu chiến thắng bởi danh hiệu đến bất ngờ. Người đẹp cúi đầu cảm ơn những thí sinh đã khiến hành trình của cô tại Miss International 2026 trở nên thật đặc biệt đồng thời mong chờ được tham gia các hoạt động tại Nhật Bản trong một năm tới với tư cách là đương kim hoa hậu.

Cuznetsova cho biết điều quý giá nhất mà cuộc thi đã đem đến cho cô chính là tình cảm gắn kết giữa những cô gái, cho cô gặp gỡ những người bạn tốt và cơ hội được kết nối cùng họ trong tương lai. Nàng hậu trân trọng tình yêu, sự ủng hộ của các thí sinh, cảm ơn những khán giả đã chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này. "Tôi sẽ trân trọng những điều đó trong suốt phần đời còn lại của mình", tân hoa hậu xúc động.

Người đẹp Lê Phương Khánh Như giành ngôi á hậu 4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MISS INTERNATIONAL

Bên cạnh chiến thắng của Elizaveta Cuznetsova, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2026 trao 4 danh hiệu á hậu. Trong đó, Brittany Feeney (Anh) được vinh danh ở vị trí á hậu 1, Laura Glozarová (Cộng hòa Czech) là á hậu 2, Victoria Kosasie (Indonesia) nhận giải á hậu 3. Người đẹp Việt Nam - Lê Phương Khánh Như khép lại hành trình "chinh chiến" tại Miss International 2026 với thành tích á hậu 4.

Cận cảnh nhan sắc của tân Hoa hậu Quốc tế ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEBSITE MISS INTERNATIONAL

Theo hồ sơ trên trang chủ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, Elizaveta Cuznetsova năm nay 26 tuổi, là một nghệ sĩ, người mẫu đến từ Moldova (một quốc gia ở Đông Âu). Người đẹp trải qua hai tuần thi nhan sắc tại Nhật Bản với nhiều hoạt động bên lề cuộc thi, gây thương nhớ với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính nổi bật với nụ cười rạng rỡ, làn da trắng sáng cùng nét thanh lịch, duyên dáng. Tại đêm chung kết, Cuznetsova không chỉ ghi điểm với vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy năng lượng mà còn gây ấn tượng với khả năng thuyết trình trôi chảy.

Elizaveta Cuznetsova tôn vinh văn hóa quê hương trên sân khấu mở màn chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MISS INTERNATIONAL

Trong phần thi ứng xử top 5, khi được hỏi về việc lựa chọn một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) để hướng tới cương vị Miss International, Elizaveta Cuznetsova chọn mục tiêu SDG 4: giáo dục chất lượng.

Người đẹp tin rằng giáo dục là công cụ mạnh mẽ nhất hiện nay để phá vỡ những vòng luẩn quẩn của đói nghèo: "Xuất thân từ Moldova, tôi hiểu rằng tài năng có ở khắp mọi nơi, nhưng cơ hội thì không phải lúc nào cũng sẵn có. Và tôi muốn trở thành một phần của sự thay đổi đó, tôi muốn kiến tạo những cơ hội cho các thế hệ trẻ mai sau". Mỹ nhân Moldova cũng nhấn mạnh đó là lý do cô thực hiện dự án nhằm thúc đẩy giáo dục sáng tạo thông qua các buổi workshop nghệ thuật.

Mỹ nhân 26 tuổi rạng rỡ, tự tin trong phần thi ứng xử quyết định ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MISS INTERNATIONAL

Trước khi giành vương miện Hoa hậu Quốc tế 2026, Elizaveta Cuznetsova từng tham gia nhiều đấu trường nhan sắc. Cô đoạt danh hiệu Miss World Moldova 2019 sau đó đại diện nhan sắc quê nhà tham gia Hoa hậu Thế giới 2019 và vào top 40 chung cuộc. Người đẹp cũng "chinh chiến" ở Hoa hậu Trái đất 2025 và dừng chân ở top 25.