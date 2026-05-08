Nhan sắc và cuộc sống của Lâm Tâm Như ở tuổi 50

Lâm Tâm Như hiện có cuộc sống kín tiếng bên chồng là Hoắc Kiến Hoa và con gái nhỏ. Ở tuổi 50, nữ diễn viên cho biết cô không còn theo đuổi lịch trình dày đặc hay những buổi tiệc tùng như trước, thay vào đó ưu tiên sức khỏe và thời gian dành cho gia đình.

Theo nhiều trang truyền thông Đài Loan như Mirror media, UDN, Yahoo Taiwan, Lâm Tâm Như gần đây xuất hiện tại một sự kiện ở Đài Bắc với diện mạo trẻ trung, vóc dáng săn chắc và tinh thần thoải mái. Nữ diễn viên tiết lộ cô đã thay đổi đáng kể thói quen sinh hoạt sau khi bước vào giai đoạn trung niên.

Người đẹp cho biết bản thân từng có thói quen uống một chút rượu vang vào buổi tối để thư giãn sau công việc. Tuy nhiên vài năm gần đây, cô quyết định từ bỏ việc này nhằm cải thiện sức khỏe và giữ cơ thể ở trạng thái tốt hơn. “Tôi muốn sống khỏe để có thể đồng hành cùng con lâu hơn”, nữ diễn viên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đài Loan.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như duy trì thói quen tập luyện, ngủ sớm và hạn chế tiệc tùng để giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân ẢNH: FUNAI BIOTECH

Không chỉ bỏ rượu, Lâm Tâm Như còn duy trì chế độ tập luyện đều đặn khoảng 5 buổi mỗi tuần. Cô kết hợp gym, yoga và các bài tập tăng sức bền để giữ vóc dáng. Theo UDN, nữ diễn viên hiện chú trọng việc ngủ sớm, hạn chế thức khuya và ưu tiên các hoạt động giúp cân bằng tinh thần hơn là chạy theo lịch làm việc dày đặc.

Lâm Tâm Như chọn sống chậm sau ánh hào quang

Một trong những thay đổi lớn nhất của ngôi sao Hoàn Châu cách cách là dành phần lớn thời gian cho gia đình. Chia sẻ với truyền thông Hoa ngữ, Lâm Tâm Như cho biết hiện tại cô có thói quen đi ngủ lúc 21 giờ để đồng hành cùng con gái. Cô thường tự đưa đón con, tham gia các hoạt động học tập và cố gắng giữ tuổi thơ bình thường cho bé dù bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Lâm Tâm Như vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng với nhịp độ chọn lọc hơn. Sau thành công của phim Hoa đăng sơ thượng, cô tiếp tục tham gia sản xuất các dự án mới thuộc thể loại tâm lý - xã hội. Theo Mirror media, nữ diễn viên đang chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình mới và dự kiến khởi quay trong thời gian tới.

Truyền thông Đài Loan nhận xét Lâm Tâm Như vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp ở độ tuổi trung niên ẢNH: ETTODAY

Khi được hỏi liệu Hoắc Kiến Hoa có tham gia dự án mới hay không, Lâm Tâm Như trả lời rằng hiện chưa có vai diễn phù hợp. Câu nói ngắn gọn của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc bởi trước đó Hoắc Kiến Hoa từng xuất hiện trong Hoa đăng sơ thượng để hỗ trợ vợ mà không nhận cát sê.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1990 với vai trò người mẫu quảng cáo trước khi lấn sân sang diễn xuất. Cô được đông đảo khán giả châu Á biết đến qua vai Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách. Sau thành công của bộ phim, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án nổi bật như Tân dòng sông ly biệt, Khuynh thế hoàng phi hay Hoa đăng sơ thượng. Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động trong vai trò nhà sản xuất và từng thành lập công ty riêng để phát triển các dự án truyền hình.

Nhiều người hâm mộ nhận xét cuộc sống hiện tại của Lâm Tâm Như không còn quá phô trương như thời kỳ đỉnh cao danh tiếng. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, nữ diễn viên dường như chọn cho mình nhịp sống chậm rãi hơn, tập trung chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.