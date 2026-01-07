Bốn gương mặt nữ chủ lực của phim truyền hình Hoa ngữ hiện tại

Sohu đưa tin ngày 7.1, theo nhiều đánh giá tổng hợp từ số lượng phim truyền hình tham gia, thành công ở nhiều thể loại khác nhau và hiệu ứng xã hội, bốn cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay là Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Bạch Lộc. Tuy nhiên, việc các nữ diễn viên như Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư hay Tôn Lệ không góp mặt cũng tạo ra không ít tranh cãi.

Dương Tử: Nữ diễn viên 9X dẫn đầu khả năng 'gánh phim'

Dương Tử hiện được xem là gương mặt tiêu biểu nhất trong thế hệ "tiểu hoa 90". Cô sở hữu loạt tác phẩm đình đám như Hương mật tựa khói sương, Trường tương tư, Quốc sắc phương hoa… Trong vòng 5 năm gần đây, Dương Tử là nữ diễn viên hiếm hoi có các phim giữ vai trò trung tâm đạt mức lượt xem trung bình trên 76 triệu, với biên độ đề tài rất rộng, từ cổ trang tiên hiệp, hiện đại đô thị cho đến các tác phẩm khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Dương Tử được đánh giá cao nhờ khả năng đảm nhận nhiều dòng phim khác nhau và duy trì hiệu quả thương mại ổn định Ảnh: Weibo Dương Tử

Đáng chú ý, Quốc sắc phương hoa được ghi nhận đã góp phần thúc đẩy giá trị ngành công nghiệp hoa mẫu đơn tại 14 tỉnh tại Trung Quốc tăng tới 300%, đồng thời được phát hành tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phim cũng lập kỷ lục về quảng cáo, trong đó Cẩm tú phương hoa (phần 2 của Quốc sắc phương hoa) từng có tới 14 nhãn hàng xuất hiện trong một tập.

Triệu Lệ Dĩnh: Hình mẫu của thế hệ 8X

Thuộc thế hệ "tiểu hoa 85", Triệu Lệ Dĩnh được xem là chuẩn mực quốc dân với những tác phẩm thành công cả trên truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến như Minh Lan truyện hay Gió thổi bán hạ. Cô là nữ diễn viên hiếm hoi đáp ứng tiêu chí khắt khe: có ít nhất hai bộ phim đạt mức lượt xem trung bình trên 50 triệu, đồng thời không có tác phẩm nào dưới 20 triệu lượt xem.

Triệu Lệ Dĩnh giữ vị thế bền vững với các tác phẩm thành công cả trên truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến Ảnh: Weibo Triệu Lệ Dĩnh

Bên cạnh diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh còn tham gia vai trò giám chế, cho thấy định hướng phát triển song song giữa nghệ thuật và sản xuất. Việc sở hữu hai danh hiệu Thị hậu tại Kim Ưng và Bách Hoa càng củng cố vị thế vững chắc của cô trong làng phim Hoa ngữ.

Dương Mịch: Đại diện cho nỗ lực chuyển mình

Dương Mịch được đánh giá cao ở khả năng làm mới hình ảnh và phá vỡ giới hạn quen thuộc. Bộ phim đề tài nông thôn Sinh vạn vật của cô từng đạt mức rating cao nhất trong 3 năm gần đây trên kênh CCTV-8, chạm mốc 4,353%. Thời lượng quảng cáo mỗi tập lên tới hơn 1.300 giây, đồng thời diễn xuất mộc mạc, không trang điểm cầu kỳ của Dương Mịch cũng nhận được lời khen từ giới chuyên môn.

Dương Mịch gây chú ý với những dự án mang tính chuyển hướng đề tài, mở rộng biên độ sáng tạo Ảnh: Weibo Dương Mịch

Ở mảng điện ảnh, các dự án như Tiểu thời đại, Tương viên lộng, Lệ Chi của Trường An đều vượt mốc doanh thu trăm triệu nhân dân tệ, cho thấy khả năng duy trì sức hút thương mại ổn định.

Bạch Lộc: Gương mặt trẻ bứt phá nhờ năng suất và hiệu quả

Bạch Lộc nổi lên như một trường hợp tiêu biểu của thế hệ trẻ nhờ tần suất hoạt động cao và hiệu quả rõ rệt. Năm 2025, cô có hai bộ phim gây tiếng vang lớn: Bắc thượng đạt rating 3,615% trên kênh CCTV-1, còn Lâm Giang Tiên chỉ sau 9 ngày đã vượt mốc 10.000 điểm chỉ số quan tâm trên iQIYI. Theo báo cáo của trang Datawin, Bạch Lộc được xếp vào nhóm hiếm hoi trong thế hệ 9X không e ngại thử nghiệm đề tài và có khả năng tự "gánh phim".

Bạch Lộc nổi lên như gương mặt trẻ có tần suất hoạt động cao và sức hút đáng kể với khán giả Ảnh: Weibo Bạch Lộc

Các tác phẩm do cô đóng chính cũng được đánh giá cao về năng lực thu hút quảng cáo, trở thành sự bảo đảm nhất định cho các nền tảng phát sóng.

Những cái tên vắng mặt và tranh cãi xoay quanh

Việc Địch Lệ Nhiệt Ba không có tên trong danh sách bốn gương mặt chủ lực của truyền hình Hoa ngữ cũng gây nhiều tranh luận. Cô là nữ diễn viên 9X duy nhất từng đoạt Kim Ưng Thị hậu và có phim chính kịch Lợi kiếm hoa hồng đạt rating 1,729% trên sóng trung ương. Tuy vậy, ý kiến phản đối cho rằng cô vẫn thiếu một tác phẩm tiêu biểu hoàn toàn do bản thân gây dấu ấn.

Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá cao với Tôi như ánh dương rực rỡ, lập kỷ lục 32.638 điểm thảo luận trên Tencent, lượt xem trung bình đạt hơn 60 triệu và lọt top 6 bảng xếp hạng phim toàn cầu hằng năm của Netflix. Dù được xem là đại diện hiếm hoi của thế hệ 9X có khả năng "đơn thương độc mã" không phụ thuộc vào cặp đôi màn ảnh, nhưng cô vẫn chưa được xếp vào nhóm bốn gương mặt chủ lực.

Trong khi đó, Tôn Lệ từng ghi dấu với các tác phẩm kinh điển như Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, song các dự án gần đây không đạt kỳ vọng, khiến cô vắng mặt trong bảng xếp hạng lần này.

Theo báo cáo của Datawin, năng lực "gánh phim" không chỉ dựa trên thành tích tức thời mà còn phụ thuộc vào khả năng chống rủi ro về đề tài. Những trường hợp như Dương Tử với phạm vi thể loại bao trùm nhiều dòng phim, hay Dương Mịch dám bước vào thị trường đề tài nông thôn, được xem là có tiềm năng phát triển bền vững hơn trong dài hạn.