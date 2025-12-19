Nhận việc, thưởng tiền ngay vẫn khó tuyển người

Cuối năm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đang chạy đua tuyển dụng nhân sự ẢNH: NVCC

Tuyển dụng nhân sự cạnh tranh khốc liệt

Gần nửa đêm, chị Loan Nhung, phụ trách tuyển dụng nhân sự của Công ty cổ phần BPO Mắt Bão vẫn còn tập trung lên chiến lược, kế hoạch cải thiện tuyển dụng để hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng cuối năm 2025. "Công ty chúng tôi đang cung cấp dịch vụ Contact center, dịch vụ nhân sự thuê ngoài cho các doanh nghiệp và tình hình tuyển dụng cuối năm rất căng thẳng", chị Loan Nhung chia sẻ. "Sau khi chúng tôi đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng, có đến trên một nghìn hồ sơ tìm hiểu nhưng chỉ có khoảng vài trăm ứng viên. Đến vòng phỏng vấn thì hơn một nửa số này vắng mặt và đến khi nhận việc chỉ còn khoảng vài chục người. Đơn cử như ở vị trí tư vấn chốt đơn cho ngành hàng nutrition với mức lương hấp dẫn lẫn chế độ đãi ngộ cạnh tranh nhưng đến nay chỉ tuyển được 1/3 so với nhu cầu trong tháng này. Càng gần đến cuối năm, việc tuyển người càng khó khăn do người cũ muốn bám trụ công việc để nhận lương, thưởng. Trong khi đó ứng viên sẵn sàng đi làm thì phần lớn nằm trong làn sóng sa thải nên chất lượng không đáp ứng được yêu cầu", chị nói.

Theo thống kê của TopCV, đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự, cập nhật ngày 17.12 đang có đến 2.377 vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng cần tuyển dụng. Trên một số trang tuyển dụng khác, vị trí công việc này thậm chí còn không yêu cầu ứng viên cung cấp hồ sơ lý lịch. Một cơ quan truyền thông có trụ sở tại trung tâm TP.HCM cũng cho biết đang tuyển vị trí nhân viên văn phòng, lễ tân nhưng thông báo tuyển dụng lâu nay vẫn chưa có ai ứng cử, đành tạm thời dùng nhân viên khác kiêm nhiệm.

Một số công ty khác đang tuyển vị trí nhân viên tư vấn cũng lâm vào cảnh thiếu người ứng cử. Có đơn vị mạnh tay chơi lớn, cam kết thưởng tiền mặt cho ai vào nhận việc ngay. Cuộc chạy đua tiền thưởng cho ứng viên nhận việc ngay sau đó đã được đẩy thành cuộc cạnh tranh, điển hình như công ty BPO Mắt Bão công bố thưởng hoặc hỗ trợ tiền vé tàu xe tết cho ứng viên vào nhận việc dịp trước thềm năm mới thì ngay sau đó đã có đơn vị khác cạnh tranh nâng mức thưởng tương tự .

"Tình hình này bắt buộc chúng tôi phải luôn cân nhắc cải tiến môi trường làm việc càng ngày càng chất lượng, chú trọng quan tâm và đẩy mạnh phúc lợi nhân viên hơn khi thử việc nhận 100% lương, xây dựng lộ trình thăng tiến/ phát triển hấp dẫn, cơ sở vật chất hiện đại, 14 ngày nghỉ phép năm, áp dụng tiền thưởng hoặc quà tặng trong tất cả các dịp lễ/tết…", đại diện Công ty cổ phần BPO Mắt Bão cho biết.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo An ninh mạng Athena thừa nhận: Thị trường nhân sự IT hiện nay đang khá khan hiếm vì hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng phục vụ cho chiến lược chuyển đổi số. Mặc dù vậy, các ứng viên đạt yêu cầu về năng lực vẫn còn khá ít. Trình độ sinh viên mới tốt nghiệp vẫn còn khoảng cách khá xa so với thực tiễn nên các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng người có kỹ năng, kinh nghiệm thực chiến để đảm nhận công việc ngay, vấn đề bằng cấp đã không còn quá quan trọng.

Vì sao khó tuyển nhân viên văn phòng?

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn có trình độ vẫn tăng cao dù đang ở thời điểm cuối năm ẢNH: QUANG THUẦN

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Trần Thị Thanh Xuân, ngụ tại P.Cát Lái (TP.HCM) cho biết trước đây chị từng làm nhân viên văn phòng nhưng công việc đơn điệu, tốn quá nhiều thời gian và thu nhập thấp nên quyết định nghỉ việc và chuyển sang làm nhân viên giao nhận. "Làm shipper nhiều người cho rằng vất vả, phải chạy xe ngoài đường mưa nắng, nhưng tôi lại thấy dễ dàng. Mỗi ngày tôi đến bưu cục để nhận hàng và chỉ đảm nhận giao hàng ở khu vực chuyên trách. Giao nhiều thành ra quen đường, quen cả người nhận nên hoàn thành khối lượng việc mỗi ngày rất nhanh. Còn lại thời gian tôi có thể làm được nhiều việc khác trong khi thu nhập cũng không thấp hơn nhân viên văn phòng".

Theo khảo sát của PV, ngoài vấn đề thu nhập và cạnh tranh bởi nhiều lựa chọn công việc có thu nhập tương đương, nhiều người lao động trẻ cho biết nghề telesale vốn không xấu nhưng gần đây bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo khiến cho khách hàng cảm thấy bực bội. "Bây giờ hầu hết người dùng đều chặn số lạ gọi đến, hoặc nghe giới thiệu là nhân viên tư vấn thì đã lập tức cúp máy, có người nóng nảy còn quát mắng. Vì thế thà em làm công việc khác chứ làm telesale vừa bị áp lực KPI vừa phải mang ấm ức vào trong người", bạn Ngọc Hà, 23 tuổi, ngụ tại P.Tân Bình (TP.HCM) bộc bạch.

Chị Thùy Trang, một shipper giao hàng khác cũng bày tỏ: "Trước đây, công việc dành cho nữ chỉ quanh quẩn ở văn phòng hoặc làm nhân viên tư vấn. Nhưng gần đây, việc giao nhận không phân biệt nam nữ, ban đầu hơi ngại ngùng thậm chí bị xoi mói, chọc ghẹo, nhưng bây giờ gần như mọi thứ bình thường. Làm nhân viên giao nhận thì phải chịu cực, chạy ngoài đường nhiều nhưng bù lại không cần phải đầu tư trang phục quần áo, chỉ có đồ bảo hộ là xong. Quan trọng nhất là không phải ngồi một chỗ ở văn phòng cả ngày, cứ xong việc hay cảm thấy thu nhập vừa đủ là mình có thể nghỉ ngơi, chủ động thời gian hơn".

Ông Trần Công Hoan, chuyên gia lĩnh vực kinh doanh online cũng nhận định: Xu hướng hiện nay người trẻ thường thích tự do kinh doanh, không gò bó về mặt thời gian và tự quản lý bản thân. Thời gian vừa qua một lượng lớn nhân viên văn phòng đã nghỉ việc để bán hàng online, đó có thể là những shop kinh doanh nhỏ, bán trà sữa, bánh tráng trộn hay bán trái cây, đặc sản vùng miền. "Với sự hỗ trợ của công nghệ và mạng xã hội, giới trẻ có nhiều lựa chọn khởi nghiệp thay vì làm công ăn lương. Mặc dù công việc nào cũng có khó khăn và rủi ro nhưng với xu hướng này, việc tuyển dụng nhân sự văn phòng gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu", ông Trần Công Hoan đúc kết.



