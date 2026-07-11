Nhân viên ngân hàng lừa vay tiền đáo hạn, chiếm đoạt hơn 29 tỉ đồng

Tối 10.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Thành (32 tuổi, ở xã Lao Bảo) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Văn Thành tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 9.2025 đến tháng 1.2026, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền để đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (Quảng Trị).

Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo nên được nhiều người dân tin tưởng, cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận tiền vay, Thành chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền để trả nợ cho các khoản vay khác của mình.

Bằng thủ đoạn này, Thành chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh với tổng số tiền hơn 29 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra. Đồng thời thông báo đến người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh: nếu có ai bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản với hành vi, thủ đoạn tương tự thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.