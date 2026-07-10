Công an tỉnh An Giang bắt nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo đáo nợ

Chiều 10.7, tin tử Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Sài Gòn, TP.HCM bắt và di lý Nguyễn Thị Thoại My (35 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) từ TP.HCM về địa phương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Mỹ bị Công an tỉnh An Giang truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang lấy lời khai Nguyễn Thị Thoại My để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi bắt được My theo lệnh truy nã ẢNH: TIẾN TẦM

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thoại My trước đây là nhân viên ngân hàng của một ngân hàng có chi nhánh ở phường Rạch Giá. Khoảng tháng 2.2025 đến tháng 9.2025, My nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng, bằng cách vay tiền của người này trả cho người khác, đồng thời sử dụng tiền vay của khách trả một phần vốn và lãi cho chính họ để tạo lòng tin.

Để vay được tiền, My nói dối mục đích vay làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng và thỏa thuận trong vài ngày thì My sẽ hoàn trả lại tiền gốc và tiền lãi suất theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền thì My sử dụng vào mục đích trả nợ cá nhân, sau đó bỏ trốn.

Với thủ đoạn trên, 5 bị hại đã cho My vay và bịchiếm đoạt trên 21,4 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Sau đó, phát hiện My lừa đảo nên các bị hại làm đơn gửi Công an tỉnh An Giang tố cáo.

Sau thời gian điều tra, ngày 6.4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với My, nhưng My đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 23.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với My về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian xác minh, truy bắt, khoảng 16 giờ ngày 9.7, các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan Công an tỉnh An Giang và Công an phường Sài Gòn bắt giữ My khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Sài Gòn.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.