Nhập viện do nhiều loại giun, sán 'làm tổ' ở gan

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.T.P (nữ, 68 tuổi, trú tại Hà Nội) bị áp xe gan phức tạp, do cùng lúc nhiễm các loại giun, sán.

Bệnh nhân nữ 68 tuổi bị áp xe gan do nhiều loại giun, sán "làm tổ" ẢNH: THANH ĐẶNG

Đầu tháng 3 vừa qua, bà P. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau âm ỉ vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm sốt từng cơn.

Dù đã khám tại 2 cơ sở y tế trước khi vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, được phát hiện khối tổn thương ở gan, nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm sau các đợt điều trị.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều chỉ số bất thường về gan: men gan GGT tăng cao (288 U/L), chỉ số viêm CRP tăng 76,7 mg/L, bilirubin toàn phần tăng (4,1 µmol/L), chức năng đông máu giảm còn 66% và có biểu hiện thiếu máu.

Đáng chú ý, các xét nghiệm chuyên sâu về ký sinh trùng cho kết quả bệnh nhân P. nhiễm cùng lúc nhiều loại ký sinh trùng, gồm: sán lá gan, giun đũa chó mèo, sán máng và amíp.

Hình ảnh siêu âm và cộng hưởng từ (MRI) cũng phát hiện ổ áp xe gan trái kích thước lớn (64 x 39 mm).

Bệnh nhân được chẩn đoán áp xe gan do đa nhiễm ký sinh trùng kèm bội nhiễm vi khuẩn, là tình trạng hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nặng.

Nhiễm giun, sán do thực phẩm, nguồn nước bẩn

Theo thạc sĩ - bác sĩ Đặng Văn Dương (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư), với bệnh nhân nêu trên, việc điều trị đòi hỏi phối hợp đồng thời nhiều biện pháp: sử dụng kháng sinh để kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, đồng thời dùng thuốc đặc hiệu tiêu diệt ký sinh trùng.

Tuy nhiên, do các tổn thương ký sinh trùng tồn tại lâu ngày trong gan, hình thành các bọc kén xơ hóa, việc đưa thuốc vào trung tâm ổ bệnh gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài.

Bên cạnh điều trị nội khoa, các bác sĩ đã tiến hành chọc hút ổ áp xe, hút ra khoảng 20 ml dịch mủ đục.

Sau 20 ngày điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân được kiểm soát, các xét nghiệm ký sinh trùng trở về âm tính, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ Dương, phần lớn các tác nhân như sán lá gan, sán máng… lây truyền qua đường tiêu hóa do thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh, sau đó xâm nhập vào máu và khu trú tại gan, âm thầm phá hủy tế bào.

Ca bệnh nêu trên là lời cảnh báo về các bệnh lý ký sinh trùng có thể diễn tiến âm thầm nhưng gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm.

Để phòng bệnh, bác sĩ Dương lưu ý người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc "ăn chín, uống sôi", hạn chế sử dụng thực phẩm sống như rau sống, gỏi cá, thịt tái; không sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý.

Đồng thời, cần tẩy giun định kỳ 1 - 2 lần mỗi năm cho cả gia đình; tẩy giun cho vật nuôi và giữ vệ sinh khi tiếp xúc với vật nuôi (chó, mèo...). Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm ổ bụng, giúp phát hiện sớm các tổn thương gan và điều trị hiệu quả từ sớm.

"Với những người có bệnh lý gan mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch, cần đặc biệt quan tâm phòng bệnh, do nguy cơ dễ diễn tiến nặng nếu bị nhiễm ký sinh trùng", bác sĩ Dương lưu ý thêm.