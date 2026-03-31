Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhập viện do nhiều loại giun, sán 'làm tổ' ở gan

Liên Châu
31/03/2026 15:46 GMT+7

Bà N.T.P (68 tuổi, trú tại Hà Nội) vừa phải nhập viện do cùng lúc nhiều loại giun, sán 'làm tổ' ở gan, gây đau, sốt, nhiễm khuẩn nặng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.T.P (nữ, 68 tuổi, trú tại Hà Nội) bị áp xe gan phức tạp, do cùng lúc nhiễm các loại giun, sán.

Bệnh nhân nữ 68 tuổi bị áp xe gan do nhiều loại giun, sán "làm tổ"

Đầu tháng 3 vừa qua, bà P. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau âm ỉ vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm sốt từng cơn.

Dù đã khám tại 2 cơ sở y tế trước khi vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, được phát hiện khối tổn thương ở gan, nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm sau các đợt điều trị.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều chỉ số bất thường về gan: men gan GGT tăng cao (288 U/L), chỉ số viêm CRP tăng 76,7 mg/L, bilirubin toàn phần tăng (4,1 µmol/L), chức năng đông máu giảm còn 66% và có biểu hiện thiếu máu.

Đáng chú ý, các xét nghiệm chuyên sâu về ký sinh trùng cho kết quả bệnh nhân P. nhiễm cùng lúc nhiều loại ký sinh trùng, gồm: sán lá gan, giun đũa chó mèo, sán máng và amíp.

Hình ảnh siêu âm và cộng hưởng từ (MRI) cũng phát hiện ổ áp xe gan trái kích thước lớn (64 x 39 mm).

Bệnh nhân được chẩn đoán áp xe gan do đa nhiễm ký sinh trùng kèm bội nhiễm vi khuẩn, là tình trạng hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nặng.

Nhiễm giun, sán do thực phẩm, nguồn nước bẩn

Theo thạc sĩ - bác sĩ Đặng Văn Dương (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư), với bệnh nhân nêu trên, việc điều trị đòi hỏi phối hợp đồng thời nhiều biện pháp: sử dụng kháng sinh để kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, đồng thời dùng thuốc đặc hiệu tiêu diệt ký sinh trùng.

Tuy nhiên, do các tổn thương ký sinh trùng tồn tại lâu ngày trong gan, hình thành các bọc kén xơ hóa, việc đưa thuốc vào trung tâm ổ bệnh gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài.

Bên cạnh điều trị nội khoa, các bác sĩ đã tiến hành chọc hút ổ áp xe, hút ra khoảng 20 ml dịch mủ đục.

Sau 20 ngày điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân được kiểm soát, các xét nghiệm ký sinh trùng trở về âm tính, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ Dương, phần lớn các tác nhân như sán lá gan, sán máng… lây truyền qua đường tiêu hóa do thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh, sau đó xâm nhập vào máu và khu trú tại gan, âm thầm phá hủy tế bào.

Ca bệnh nêu trên là lời cảnh báo về các bệnh lý ký sinh trùng có thể diễn tiến âm thầm nhưng gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm.

Để phòng bệnh, bác sĩ Dương lưu ý người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc "ăn chín, uống sôi", hạn chế sử dụng thực phẩm sống như rau sống, gỏi cá, thịt tái; không sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý.

Đồng thời, cần tẩy giun định kỳ 1 - 2 lần mỗi năm cho cả gia đình; tẩy giun cho vật nuôi và giữ vệ sinh khi tiếp xúc với vật nuôi (chó, mèo...). Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm ổ bụng, giúp phát hiện sớm các tổn thương gan và điều trị hiệu quả từ sớm.

"Với những người có bệnh lý gan mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch, cần đặc biệt quan tâm phòng bệnh, do nguy cơ dễ diễn tiến nặng nếu bị nhiễm ký sinh trùng", bác sĩ Dương lưu ý thêm.

Tin liên quan

Việt Nam nghiên cứu về loài giun rồng mới ghi nhận

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và chuyên gia của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư (NIMPE) cuối tháng 3 đã đi thăm một số bệnh nhân giun rồng tại 3 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và Hòa Bình.

Nhiễm giun rồng do đâu, nguy hiểm không?

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư Sán lá gan viêm gan bệnh viện Xét nghiệm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận