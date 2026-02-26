Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Nhật Bản đẩy mạnh quảng bá nho Shine Muscat ở Việt Nam

Lê Nam
Lê Nam
26/02/2026 15:36 GMT+7

Nho Shine Muscat là giống nho cao cấp nổi tiếng của tỉnh Yamanashi Prefecture đang được đẩy mạnh quảng bá tại thị trường Việt Nam thông qua chiến dịch truyền thông bằng tiếng Việt, hợp tác cùng YouTuber người Nhật Bản sống tại Việt Nam - Vietnam Kun.

Theo đại diện tỉnh Yamanashi, việc ra mắt video dài 10 phút và phiên bản rút gọn 1 phút nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu nho Shine Muscat tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu tổng thể giá trị nông nghiệp, văn hóa và du lịch của địa phương.

Shine Muscat là giống nho không hạt, có thể ăn cả vỏ, độ ngọt cao và hương thơm thanh nhẹ. Nhờ chất lượng nổi bật, sản phẩm này được ví như viên ngọc xanh và ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Yamanashi hiện là địa phương có sản lượng nho lớn nhất Nhật Bản, đồng thời được xem là vùng sản xuất nho Shine Muscat chất lượng cao. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cùng kỹ thuật canh tác tích lũy qua nhiều thế hệ đã tạo nên hương vị đặc trưng cho nho của vùng.

Nhật Bản đẩy mạnh quảng bá nho Shine Muscat ở Việt Nam- Ảnh 1.

Giống nho cao cấp này ngày càng được ưa chuộng tại châu Á, trong đó có Việt Nam

ẢNH: BTC

Video quảng bá đưa người xem đến các nông trại và Trung tâm Thử nghiệm Cây ăn quả của tỉnh để thấy tận mắt quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch. Nhật Bản cũng giới thiệu các món tráng miệng như parfait từ nho Shine Muscat tại quán cà phê trong khuôn viên bảo tàng tỉnh Yamanashi, đồng thời quảng bá điểm đến quanh Mount Fuji và chùa Daizen-ji Temple - còn được gọi là "chùa Nho" hơn 1.300 năm tuổi, hiện lưu giữ tượng Đức Phật Dược Sư tay cầm chùm nho, là biểu tượng cho mối gắn kết lâu đời giữa nghề trồng nho và văn hóa địa phương.

Tại Việt Nam, nho Shine Muscat những năm gần đây ngày càng xuất hiện nhiều trong hệ thống siêu thị cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu và các kênh quà biếu. Giá bán lẻ trên thị trường dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi chùm, tùy trọng lượng và nguồn nhập khẩu, phản ánh vị thế của một dòng trái cây cao cấp.

Nhật Bản đẩy mạnh quảng bá nho Shine Muscat ở Việt Nam- Ảnh 2.

Việt Nam được xác định là một trong những thị trường châu Á trọng điểm nhờ tốc độ tăng trưởng và nhu cầu ngày càng cao đối với nông sản Nhật Bản

ẢNH: BTC

Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội ngày càng quan tâm đến các sản phẩm nông sản Nhật Bản vì có yếu tố an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và tiêu chuẩn kiểm định khắt khe. Shine Muscat không chỉ được ưa chuộng để thưởng thức tươi mà còn xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng, khách sạn 5 sao dưới dạng tráng miệng hoặc set quà tặng cao cấp dịp lễ, tết.

Việt Nam được xác định là một trong những thị trường châu Á trọng điểm nhờ tốc độ tăng trưởng và nhu cầu ngày càng cao đối với nông sản Nhật Bản. Song song với xuất khẩu nông sản, địa phương cũng đẩy mạnh quảng bá du lịch và hợp tác với các influencer nhằm gia tăng hiệu quả truyền thông tại Việt Nam.

Tin liên quan

Bao nhiêu tiền cho mâm ngũ quả dịp Tết Bính Ngọ?

Bao nhiêu tiền cho mâm ngũ quả dịp Tết Bính Ngọ?

Mâm ngũ quả, đĩa trái cây là một phần không thể thiếu trên bàn cúng giao thừa hay chưng bàn thờ dịp tết.

Khám phá thêm chủ đề

Shine Muscat Nho Nhật Bản Nông sản giá nho
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận