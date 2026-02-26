Nhật Bản đẩy mạnh quảng bá nho Shine Muscat ở Việt Nam

Theo đại diện tỉnh Yamanashi, việc ra mắt video dài 10 phút và phiên bản rút gọn 1 phút nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu nho Shine Muscat tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu tổng thể giá trị nông nghiệp, văn hóa và du lịch của địa phương.

Shine Muscat là giống nho không hạt, có thể ăn cả vỏ, độ ngọt cao và hương thơm thanh nhẹ. Nhờ chất lượng nổi bật, sản phẩm này được ví như viên ngọc xanh và ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Yamanashi hiện là địa phương có sản lượng nho lớn nhất Nhật Bản, đồng thời được xem là vùng sản xuất nho Shine Muscat chất lượng cao. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cùng kỹ thuật canh tác tích lũy qua nhiều thế hệ đã tạo nên hương vị đặc trưng cho nho của vùng.

Giống nho cao cấp này ngày càng được ưa chuộng tại châu Á, trong đó có Việt Nam ẢNH: BTC

Video quảng bá đưa người xem đến các nông trại và Trung tâm Thử nghiệm Cây ăn quả của tỉnh để thấy tận mắt quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch. Nhật Bản cũng giới thiệu các món tráng miệng như parfait từ nho Shine Muscat tại quán cà phê trong khuôn viên bảo tàng tỉnh Yamanashi, đồng thời quảng bá điểm đến quanh Mount Fuji và chùa Daizen-ji Temple - còn được gọi là "chùa Nho" hơn 1.300 năm tuổi, hiện lưu giữ tượng Đức Phật Dược Sư tay cầm chùm nho, là biểu tượng cho mối gắn kết lâu đời giữa nghề trồng nho và văn hóa địa phương.

Tại Việt Nam, nho Shine Muscat những năm gần đây ngày càng xuất hiện nhiều trong hệ thống siêu thị cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu và các kênh quà biếu. Giá bán lẻ trên thị trường dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi chùm, tùy trọng lượng và nguồn nhập khẩu, phản ánh vị thế của một dòng trái cây cao cấp.

Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội ngày càng quan tâm đến các sản phẩm nông sản Nhật Bản vì có yếu tố an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và tiêu chuẩn kiểm định khắt khe. Shine Muscat không chỉ được ưa chuộng để thưởng thức tươi mà còn xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng, khách sạn 5 sao dưới dạng tráng miệng hoặc set quà tặng cao cấp dịp lễ, tết.

Việt Nam được xác định là một trong những thị trường châu Á trọng điểm nhờ tốc độ tăng trưởng và nhu cầu ngày càng cao đối với nông sản Nhật Bản. Song song với xuất khẩu nông sản, địa phương cũng đẩy mạnh quảng bá du lịch và hợp tác với các influencer nhằm gia tăng hiệu quả truyền thông tại Việt Nam.