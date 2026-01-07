Nhật Bản nói Trung Quốc cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng là 'không thể chấp nhận'

Hàng lưỡng dụng là hàng hóa hoặc phần mềm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Thuật ngữ này thường bao gồm các nguyên tố đất hiếm cần thiết để chế tạo máy bay không người lái, chip máy tính và các thiết bị khác.

Ông Kihara từ chối cho biết ngành công nghiệp nào của Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng, và giải thích rằng vẫn chưa rõ chính xác những mặt hàng nào sẽ bị nhắm đến.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ẢNH: REUTERS

Lệnh cấm của Trung Quốc được công bố hôm 6.1, và là động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm đáp trả những phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan.

Vào cuối năm 2025, bà Takaichi nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể gây ra mối đe dọa sống còn đối với Nhật Bản.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình, và đã yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản rút lại phát ngôn này, nhưng bà Takaichi đã từ chối.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh đang xem xét siết chặt việc xem xét giấy phép xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trên diện rộng hơn.

Các nhà phân tích cảnh báo điều này có thể gây ra những hậu quả sâu rộng đối với ngành sản xuất của Nhật Bản, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô.

Mặc dù đã có những nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung kể từ khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm lần cuối vào năm 2010, khoảng 60% lượng nhập khẩu của Nhật Bản vẫn đến từ Trung Quốc.

Các nhà kinh tế ước tính rằng sự gián đoạn kéo dài ba tháng có thể khiến các doanh nghiệp Nhật Bản thiệt hại khoảng 4,2 tỉ USD.

Hiện tại, dữ liệu hải quan cho thấy không có dấu hiệu suy giảm, khi xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Nhật Bản đạt mức cao nhất trong một năm vào tháng 11.2025.