Nhặt đồ ăn rơi xuống đất dưới 5 giây có ăn được không? Chuyên gia trả lời

Giáo sư John Tregoning, Đại học Hoàng gia London (Anh) đã dẫn lại các nghiên cứu về sự lây truyền vi khuẩn, và tất cả đều cho thấy “quy tắc 5 giây” là không chính xác, theo The Guardian (Anh).

Vi khuẩn có thể bám vào thức ăn gần như ngay lập tức

Trong nghiên cứu đầu tiên, các nhà khoa học khảo sát điều gì xảy ra khi nhiều loại thực phẩm khác nhau như bánh mì, bánh mì phết bơ, dưa hấu và kẹo dẻo bị làm rơi lên các bề mặt như gạch lát, thép, gỗ và thảm đã được phủ vi khuẩn trước đó.

Vi khuẩn vẫn có thể lây từ bề mặt sang thực phẩm, ngay cả khi chúng đã tồn tại trên bề mặt đó nhiều giờ trước ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Theo giáo sư Tregoning, vi khuẩn truyền từ bề mặt sang thức ăn gần như ngay lập tức. Ông cho biết sự lây truyền xảy ra mạnh nhất khi thực phẩm có độ ẩm cao tiếp xúc với bề mặt cứng. Ví dụ, dưa hấu rơi xuống nền gạch hoặc bề mặt thép là những trường hợp có mức độ nhiễm khuẩn cao nhất.

Vi khuẩn vẫn có thể tồn tại nhiều giờ trên bề mặt

Một nghiên cứu tiếp theo cho thấy vi khuẩn có thể lây từ bề mặt sang thực phẩm ngay cả khi chúng đã hiện diện trên bề mặt đó từ nhiều giờ trước.

Giáo sư Tregoning cho biết, vi khuẩn có thể tồn tại trên bề mặt trong nhiều giờ. Vì vậy, nếu một miếng thịt gà nhiễm khuẩn từng được đặt trên mặt bàn, thì 2 giờ sau, một lát bánh mì rơi xuống cùng vị trí của miếng thịt gà vẫn có nguy cơ nhiễm vi khuẩn. Các vi khuẩn này có thể tồn tại trên bề mặt tới khoảng 24 giờ.

Rửa lại chưa chắc đã sạch

Theo giáo sư Tregoning, mọi người nên chấp nhận rằng thực phẩm bị làm rơi không còn an toàn để ăn nữa. Ông cho rằng việc rửa bằng nước không đủ để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn.

Điều này đặc biệt quan trọng với những người dễ bị nhiễm trùng hoặc trong những ngôi nhà có vật nuôi như chó. Ngay cả khi thú cưng trong nhà bạn đã mang vi khuẩn từ bên ngoài vào nhà từ nhiều giờ trước, các vi khuẩn đó vẫn có thể tồn tại trên sàn nhà và bám vào thực phẩm khi bị rơi xuống.

Nói cách khác, các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy “quy tắc 5 giây” không phải là một cách đáng tin cậy để đánh giá độ an toàn của thực phẩm sau khi rơi xuống sàn.