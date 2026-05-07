Thời sự Dân sinh

Nhặt được 31,5 triệu đồng, chủ shop quần áo ở Gia Lai trả lại người bỏ quên

Trà Quang
07/05/2026 16:36 GMT+7

Chủ shop quần áo ở xã Phù Mỹ (Gia Lai) nhặt được 31,5 triệu đồng cùng 2 điện thoại iPhone đã giao công an tìm người bỏ quên để trả lại.

Chiều 7.5, tại Công an xã Phù Mỹ (Gia Lai), ông Ngô Hảo (57 tuổi, ở xã Phù Mỹ, chủ một shop quần áo tại chợ Phù Mỹ) đã trao trả số tài sản gồm 31,5 triệu đồng cùng 2 điện thoại iPhone cho người bỏ quên.

Ông Ngô Hảo (ở Gia Lai) trao trả 31,5 triệu đồng và điện thoại iPhone cho chị Nguyễn Thị Thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, một phụ nữ đi ô tô đến quán nước trong khuôn viên trước chợ Phù Mỹ để ăn uống. Sau khi rời đi, người này bỏ quên một túi xách tại quán.

Lúc đó, ông Ngô Hảo đang bán quần áo gần khu vực trên thì phát hiện túi xách nên nhặt lên kiểm tra. Bên trong có 31,5 triệu đồng, 2 điện thoại iPhone 14 Pro Max, giấy tờ xe ô tô và căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Thương (ở phường An Hội Tây, TP.HCM).

Ngay sau khi nhặt được số tài sản trên, ông Hảo đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân, đồng thời mang toàn bộ tài sản nói trên đến Công an xã Phù Mỹ trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh tìm người bỏ quên để trao trả.

Chị Nguyễn Thị Thương cho biết chị từ TP.HCM về xã Phù Mỹ Tây (Gia Lai) thăm gia đình. Trong lúc ghé trước chợ Phù Mỹ ăn xu xoa, chị sơ ý bỏ quên túi xách chứa tiền và 2 điện thoại.

Sau khi tiếp nhận lại tài sản, chị Thương gửi lời cảm ơn đến ông Ngô Hảo và Công an xã Phù Mỹ. Chị cũng ngỏ ý gửi một khoản tiền để hậu tạ nhưng ông Hảo không nhận.

Khen thưởng người tốt việc tốt ở Đà Lạt: 4 tấm gương đẹp

UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt khen thưởng 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào người tốt việc tốt vì hành động cứu người và trả lại của rơi.

