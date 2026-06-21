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Thời sự Dân sinh

Nhặt được ví tiền, nữ sinh lớp 8 nhờ công an tìm trả người đánh rơi

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Nữ sinh lớp 8 nhặt được ví tiền đã mang đến công an phường trình báo để tìm trả lại người đánh rơi.

Ngày 21.6, Công an phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai cho biết, trên địa bàn phường vừa ghi nhận hành động ý nghĩa của một nữ sinh lớp 8 nhặt được ví tiền trên đường và đã mang đến cơ quan trình báo, tìm trả lại người đánh rơi.

Trước đó, chiều 20.6, cháu Mai Thị Thu Hiền (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Phước Bình, thành phố Đồng Nai) trên đường đi chợ mua đồ đã nhặt được một chiếc ví màu trắng, bên trong có số tiền khá lớn, kèm theo một số giấy tờ, thẻ căn cước tại đoạn đường thuộc khu phố 8, phường Phước Bình.

Nhặt được ví tiền, nữ sinh lớp 8 nhờ công an tìm trả người đánh rơi- Ảnh 1.

Trong ví mà nữ sinh nhặt được có số tiền khá lớn

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

Ngay sau đó, cháu Hiền cùng người nhà đến Công an phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai để trình báo lại sự việc và mong muốn các chú công an phường nhanh chóng xác minh và tìm, trả lại cho người bị đánh rơi.

Công an phường Phước Bình đã nhanh chóng xác minh, liên hệ, thông báo cho người bị đánh rơi tài sản là chị Nguyễn Thị Lê Vi (26 tuổi, ở phường Phước Bình) đến và nhận lại chiếc ví có hơn 10 triệu đồng cùng các loại giấy tờ tùy thân.

Nhặt được ví tiền, nữ sinh lớp 8 nhờ công an tìm trả người đánh rơi- Ảnh 2.

Nữ sinh lớp 8 trao trả lại tài sản cho người bị mất

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

Nhận lại tài sản và giấy tờ tùy thân, chị Nguyễn Thị Lê Vi xúc động trước hành động trung thực của cháu Hiền. Chị gửi lời cảm ơn cháu Hiền cùng Công an phường Phước Bình đã nhanh chóng hỗ trợ xác minh, trao trả tài sản cho mình.

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