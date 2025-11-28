Nhặt gần 2.000 USD trong hàng cứu trợ vùng lũ, người dân nhờ công an tìm chủ

Ngày 28.11, Công an xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của ông Lê Văn Hoàng (60 tuổi, ở thôn Mỹ An) về việc phát hiện số tiền ngoại tệ trong hàng cứu trợ vùng lũ.

Trước đó, trong lúc sắp xếp các bao đồ cứu trợ tập kết tại nhà ông Hoàng, bà Nguyễn Thị Bảy (54 tuổi, ở cùng thôn) phát hiện trong một bao quần áo có 1.865 USD và 130 peso Cuba.

Ngay sau đó, ông Hoàng đã mang toàn bộ số tài sản giao nộp cho Công an xã Hà Nha để xác minh, tìm chủ trao trả lại.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (thứ 2 từ trái sang) nhận lại số tiền để quên trong bao quần áo cứu trợ ẢNH: Đ.X

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (40 tuổi, ở P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đến Công an xã Hà Nha trình báo về việc đã gửi quần áo cũ ủng hộ đồng bào vùng lũ nhưng vô ý để quên số tiền tiết kiệm trong chiếc túi màu xanh.

Sau khi kiểm tra và đối chiếu thông tin trùng khớp, Công an xã Hà Nha đã trao trả toàn bộ số tiền cho bà Tuyết Lan.

Hành động trung thực, nghĩa tình của bà Bảy và ông Hoàng góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp giữa đời thường, nhất là trong thời điểm cả nước đang chung tay hướng về cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung.