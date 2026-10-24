Nhật Kim Anh thắng lớn tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội 2026

Nhật Kim Anh đã có cú đúp trong Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 vừa kết thúc 23.10. Nữ diễn viên nhận huy chương vàng cho vai diễn cá nhân - cô Thắm trong vở Cuốn truyện bị đốt. Tác phẩm này này cũng nhận huy chương bạc cho vở diễn, đánh dấu sự ghi nhận với sân khấu kịch Hồng Vân.

Nhật Kim Anh lên nhận giải vàng của Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng ẢNH: BTC

Một ngôi sao truyền hình khác là nữ diễn viên Việt Hoa, Nhà hát kịch Việt Nam nhận huy chương vàng cho vai diễn cá nhân. Cô đảm nhiệm vai Hường trong vở Ảo ảnh của nhà hát. Cùng vở diễn, Nhà hát kịch Việt Nam còn có 2 huy chương bạc cho diễn viên khác: Tuấn Vũ và Quang Đạo. Tuy nhiên, Ảo ảnh lại không có huy chương cho vở diễn.

Việt Hoa cũng có huy chương vàng trong liên hoan ẢNH: BTC

Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, 2 huy chương vàng vở diễn được trao cho Đạo học (Nhà hát Chèo Hà Nội) và Người con gái Hà Nội (Nhà hát Kịch nói Quân đội). Có 3 huy chương bạc thuộc về Khoảng trời con gái (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh), Lời của tre (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) và Cuốn truyện bị đốt (Sân khấu Kịch Hồng Vân). Ban tổ chức cũng trao 23 huy chương vàng và 37 huy chương bạc được trao cho hạng mục diễn viên.

2 huy chương vàng vở diễn được trao cho Đạo học (Nhà hát Chèo Hà Nội) và Người con gái Hà Nội (Nhà hát Kịch nói Quân đội) ẢNH: BTC

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng lần này ghi nhận tương tác đáng kể với khán giả cả ở rạp, và trên các trang mạng. Cụ thể, 10.000 vé miễn phí đã đưa khán giả kín rạp trong 15 buổi diễn. Chỉ trong 10 ngày, fanpage liên hoan ghi nhận gần 600 bài viết, hơn 1.000 hình ảnh, khoảng 360 video, thu hút khoảng 1,5 triệu lượt người đọc và 3.500 người theo dõi thường xuyên.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội thiếu cuộc sống Hà Nội đương đại

TS Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Ban giám khảo đánh giá Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật. Theo ông, "những tác phẩm đó có sự hoàn hảo tương đối ở tất cả các thành phần sáng tạo. Những vở diễn này thực sự làm thăng hoa về nhận thức, về thẩm mỹ đối với khán giả".

Mặc dù vậy, liên hoan năm nay cũng cho thấy nhiều vấn đề không chỉ của sân khấu Hà Nội, mà mở rộng ra, là của toàn quốc. Trong dàn dựng, đó là việc lạm dụng súng đạn, bạo lực, hoặc kết hợp thiếu nhất quán giữa phương pháp tả thực với nghệ thuật ước lệ, cách điệu làm suy giảm hiệu quả biểu đạt, thậm chí khiến đặc trưng của từng loại hình bị lu mờ. Với kịch hát, có vở quá chú trọng phô diễn giọng hát mà xem nhẹ kịch tính, diễn xuất và sự phù hợp của làn điệu.

TS Đăng Chương cũng nói đến việc một số diễn viên còn hạn chế về khả năng ghi nhớ lời thoại, biểu đạt tâm lý và tương tác với bạn diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính thuyết phục của vở diễn. Việc áp dụng thủ pháp lễ hội vào sân khấu cũng khiến vở diễn bị ảnh hưởng theo hướng bị ồn ào hóa mà kém đi sâu lắng nội tâm.

Từ góc nhìn Hà Nội, TS Đăng Chương cũng tiếc nuối khi Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng vẫn thiếu những kịch bản chân thực, sinh động về con người và cuộc sống Hà Nội đương đại.