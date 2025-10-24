Nhật ký online 'triệu view' của hai cha con

Đó là câu chuyện của anh Hòa Kairo, tên thật là Võ Đình Hòa, và cậu con trai Võ Minh Khánh (6 tuổi), hiện sống ở một làng chài xinh đẹp tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Chuyện của "Khánh và cha"

Các clip quay cùng con trai được anh Hòa Kairo đăng tải trên kênh mạng xã hội có tên "Khánh và cha". Nội dung clip chủ yếu ghi lại khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống thường nhật, những cuộc trò chuyện, tâm sự dễ thương hay những tiểu phẩm diễn xuất hóm hỉnh nhưng ý nghĩa. Tất cả đều lan tỏa năng lượng tích cực đến với người xem.

Những khoảnh khắc của Khánh và cha được nhiều người yêu quý trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Kiểu nói chuyện, dạy con đầy tình cảm, chu đáo của người cha cùng cách ứng xử dễ thương, hoạt bát của cậu con trai 6 tuổi nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước cặp cha con này, cũng có người chia sẻ thêm nhiều kỷ niệm vui về gia đình của mình.

Hòa Kairo tâm sự, anh bắt đầu đăng clip hai cha con cách đây 1 năm. Mục đích anh chia sẻ clip, phần để lưu giữ kỷ niệm cuộc sống ở quê nhà, phần phục vụ cho công việc kinh doanh trên mạng xã hội mà anh đang phát triển. Anh bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ mọi người. Hiện tại, kênh mạng xã hội của anh và con có đến hàng trăm ngàn người theo dõi.

Sau 12 năm làm việc ở TP.HCM, anh trở lại quê nhà Phú Yên ở thời điểm dịch Covid-19. Anh một mình nuôi cậu con trai Minh Khánh khi cuộc hôn nhân kết thúc và tới nay cả hai cha con vẫn chưa trở lại TP.HCM.

Theo anh, việc quay và chia sẻ clip cuộc sống hằng ngày giúp gắn kết hai cha con nhiều hơn. "Tôi và con trai thường quay clip diễn tiểu phẩm, có kịch bản. Trong những lời thoại tôi viết cho con thường lồng ghép ca dao, tục ngữ… Đây cũng là một cách để mình dạy con. Cái này gọi là vừa diễn vừa học", anh chia sẻ.

Về phần mình, Minh Khánh cho biết cảm thấy rất vui khi được quay clip cùng với cha. Cậu bé cũng thích xem lại clip và hào hứng khi được ông, bà, cô, chú trên mạng xã hội đón nhận, yêu quý.

Con trai là động lực lớn nhất

Chăm sóc con trai từ lúc còn nhỏ xíu, anh Hòa Kairo cho biết bản thân vừa làm cha, vừa làm mẹ. Tuy nhiên, anh luôn nỗ lực để con có tuổi thơ tươi đẹp, không thiếu thốn. Anh thường dẫn con đi chu du, khám phá nhiều nơi ở Phú Yên.

Anh Hòa Kairo hạnh phúc cùng con ở quê nhà ẢNH: NVCC

Người cha nhận xét Khánh là một cậu bé có tâm thiện, biết yêu thương mọi người xung quanh, sống tình cảm và có năng khiếu về diễn xuất, vẽ. Anh không đặt kỳ vọng nào về con, chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và làm những điều con yêu thích.

"Với tôi, con trai chính là động lực lớn nhất. Mọi nỗ lực của tôi ở thời điểm này đều vì Khánh. Hai cha con tôi rất hạnh phúc, an vui mỗi ngày", anh chia sẻ.

Ngày ngày, anh Hòa Kairo đưa đón con đi học và tất bật với công việc. Với anh, một mình nuôi con không quá khó. Mỗi ngày chứng kiến con khôn lớn, học hỏi được nhiều điều hay về thế giới xung quanh, anh Hòa Kairo cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Anh dự định sẽ trở lại với công việc của một nhà thiết kế thời trang tại TP.HCM vào thời điểm thích hợp. Còn hiện tại anh hy vọng sẽ tiếp tục "viết" thêm nhiều trang mới cho cuốn nhật ký online, ghi lại kỷ niệm tuổi thơ của con trai Minh Khánh.