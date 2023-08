Nhật tính kiện Trung Quốc ra WTO vì cấm nhập thủy sản

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Oh Yoo Gyeong đã ghé thăm một cơ sở chế biến thực phẩm và kiểm tra quy trình phân tích độ phóng xạ trong các sản phẩm có chứa hải sản tại cơ sở này. Bộ xác nhận các loại hải sản đều an toàn. Mọi người không phải lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm và rủi ro sức khỏe.