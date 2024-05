Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng kỷ lục lên 52,9 độ C

Trẻ em chạy theo xe phun hơi nước trên đường phố New Delhi trong lúc thời tiết nóng kỷ lục

AFP

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết nhiệt độ ở New Delhi tăng lên mức kỷ lục 52,9 độ C hôm 29.5. Cụ thể nhiệt độ ở khu Mungeshpur của New Delhi lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 độ C trong lịch sử thủ đô Ấn Độ.



Mức nhiệt độ kỷ lục như trên cao hơn 9 độ C so với dự kiến và diễn ra vào ngày thứ hai sau khi Mungeshpur và Narela nóng đến 49,9 độ C, phá kỷ lục 49,2 độ C thiết lập vào năm 2002.

IMD cảnh báo thời tiết quá nóng gây ảnh hưởng cho sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em, người già và những người mắc bệnh kinh niên. Cơ quan Ấn Độ dự báo nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt và sốc nhiệt đang tăng mạnh ở mọi độ tuổi, và cần phải chăm sóc đặc biệt nhóm tuổi nguy cơ cao.

Nhiệt độ hôm 29.5 cũng cao hơn nhiệt độ kỷ lục trước đó của Ấn Độ ở vùng sa mạc Phalodi thuộc Rajasthan ghi nhận nhiệt độ 51 độ C năm 2016.

Trong lúc thời tiết nóng vượt ngưỡng chịu đựng của con người, giới chức New Delhi đồng thời cảnh báo nguy cơ thiếu nước ở khu vực thủ đô.

Người dân được kêu gọi tiết kiệm nước và các biện pháp hỗ trợ được áp dụng ở những nơi xảy ra tình trạng nước chỉ cấp được từ 15 đến 20 phút/ngày, theo tờ The Times of India.