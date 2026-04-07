Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa gay gắt, mặt đường hầm hập: Người dân tìm cách trốn nóng

Phạm Hữu - Thái Hòa
07/04/2026 14:20 GMT+7

Trưa 7.4, nhiệt độ TP.HCM ở nhiều khu vực tăng cao. Người dân phải tìm đủ cách tránh nắng giữa đợt nắng nóng kéo dài.

Tình hình nắng nóng ở TP.HCM vẫn đang tiếp diễn, kéo dài trong nhiều ngày qua. Dù sáng nay 7.4 thời tiết khá mát mẻ nhưng đến giữa trưa, nhiệt độ TP.HCM có nơi lên tới 38 độ C.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, khu vực Nam bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng diện rộng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất đến 38 độ C.

Nhiệt độ TP.HCM mức cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, một số khu vực có thể đạt mức 37 độ C như: Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Thuận An, Thủ Dầu Một… Độ ẩm thấp nhất từ 30 - 45%. Đáng chú ý, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài đến 16 giờ và nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn phổ biến từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng tùy thuộc và điều kiện bê tông và nhựa đường cụ thể.

Do thời gian có nắng và nắng nóng kéo dài trong ngày nên cảm giác nóng bức mở rộng đến tận khoảng 20 - 21 giờ.

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 1.

Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 2.

Người đi đường mặc áo khoác, đeo khăn choàng khi chạy xe trên đường vào giữa trưa

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 3.

Lúc 11 giờ, từ thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, thời tiết ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Sài Gòn ở mức 37,5 độ C

ẢNH: PHẠM HỮU

Ghi nhận trên một số con đường, người dân phải liên tục xịt nước xuống đường, tìm cách che chắn, mặc áo khoác để giảm sức nóng từ ánh nắng buổi trưa. Các tài xế xe công nghệ, người lao động ngoài trời tìm những bóng mát, công viên, bờ sông, gầm cầu để nghỉ ngơi tránh nóng.

Trưa 7.4, PV Thanh Niên đã khảo sát bằng thiết bị đo nhiệt độ thông thường tại tại một số con đường như: Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa… hay khu vực công viên bờ kè đường Hoàng Sa, Trường Sa để có cảm nhận trực quan về sức nóng ngoài đường phố ở TP.HCM.

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Sĩ Tài, tài xế xe công nghệ phải tấp vào lề đường để nghỉ trưa và tránh nắng nóng. Ông Tài cho biết cảm nhận cá nhân những ngày gần đây là thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn, dễ mất sức, mệt mỏi. Ông phải uống rất nhiều nước, tránh nhận cuốc và chạy vào giữa trưa

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày 7.4, TP.HCM nắng nóng bao nhiêu độ?

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 5.

Tại khu vực bờ kè đường Trường Sa có hàng cây xanh tỏa bóng mát cũng là điểm dừng chân nghỉ trưa tránh nóng lý tưởng của nhiều người lao động

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Công Liêm, nhân viên bảo vệ của một nhà hàng ở đường Song Hành, phường An Khánh tránh nóng bằng cách đeo kính râm, che dù và phải rửa mặt rất nhiều lần trong ca trực.

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 7.

Ghi nhận mức nhiệt vào lúc 12 giờ 15 tại đường Điện Biên Phủ là 38 độ C

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 8.

Các sinh viên ở trường đại học khi ra ngoài trời đều che kín bằng áo khoác và khẩu trang, một số mang theo dù khi ra ngoài

ẢNH: THÁI HÒA

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 9.

Các nơi có bóng râm dưới chân cầu là điểm tránh nóng lý tưởng của giới xe ôm, người đi đường

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 10.

Mức nhiệt độ đo được dưới bóng mát của cây xanh tại khu vực bờ kè đường Trường Sa là 37,5 độ C

ẢNH: THÁI HÒA

Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa có nơi gần 40 độ C: Người dân tìm đủ cách trốn nóng - Ảnh 11.

Dù ở trong bóng mát nhưng một shipper vẫn mặc áo khác, che kín mặt khi nghỉ trưa

ẢNH: THÁI HÒA

Nam bộ sắp nắng nóng đỉnh điểm, có nơi lên đến 39 độ C trong tháng 4

Sang tháng 4, Nam bộ bước vào cao điểm nắng nóng khi nhiệt độ tăng mạnh, có nơi chạm ngưỡng 39 độ C, kèm theo nguy cơ giông lốc bất chợt.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng dự báo thời tiết Nam bộ nắng nóng ở TP.HCM nhiệt độ TP.HCM hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận