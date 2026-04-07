Nhiệt độ TP.HCM giữa trưa gay gắt, mặt đường hầm hập: Người dân tìm cách trốn nóng

Tình hình nắng nóng ở TP.HCM vẫn đang tiếp diễn, kéo dài trong nhiều ngày qua. Dù sáng nay 7.4 thời tiết khá mát mẻ nhưng đến giữa trưa, nhiệt độ TP.HCM có nơi lên tới 38 độ C.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, khu vực Nam bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng diện rộng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất đến 38 độ C.

Nhiệt độ TP.HCM mức cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, một số khu vực có thể đạt mức 37 độ C như: Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Thuận An, Thủ Dầu Một… Độ ẩm thấp nhất từ 30 - 45%. Đáng chú ý, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài đến 16 giờ và nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn phổ biến từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng tùy thuộc và điều kiện bê tông và nhựa đường cụ thể.

Do thời gian có nắng và nắng nóng kéo dài trong ngày nên cảm giác nóng bức mở rộng đến tận khoảng 20 - 21 giờ.

Lúc 11 giờ, từ thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, thời tiết ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Sài Gòn ở mức 37,5 độ C

Ghi nhận trên một số con đường, người dân phải liên tục xịt nước xuống đường, tìm cách che chắn, mặc áo khoác để giảm sức nóng từ ánh nắng buổi trưa. Các tài xế xe công nghệ, người lao động ngoài trời tìm những bóng mát, công viên, bờ sông, gầm cầu để nghỉ ngơi tránh nóng.

Trưa 7.4, PV Thanh Niên đã khảo sát bằng thiết bị đo nhiệt độ thông thường tại tại một số con đường như: Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa… hay khu vực công viên bờ kè đường Hoàng Sa, Trường Sa để có cảm nhận trực quan về sức nóng ngoài đường phố ở TP.HCM.

Ông Nguyễn Sĩ Tài, tài xế xe công nghệ phải tấp vào lề đường để nghỉ trưa và tránh nắng nóng. Ông Tài cho biết cảm nhận cá nhân những ngày gần đây là thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn, dễ mất sức, mệt mỏi. Ông phải uống rất nhiều nước, tránh nhận cuốc và chạy vào giữa trưa

Ngày 7.4, TP.HCM nắng nóng bao nhiêu độ?

Tại khu vực bờ kè đường Trường Sa có hàng cây xanh tỏa bóng mát cũng là điểm dừng chân nghỉ trưa tránh nóng lý tưởng của nhiều người lao động

Ông Nguyễn Công Liêm, nhân viên bảo vệ của một nhà hàng ở đường Song Hành, phường An Khánh tránh nóng bằng cách đeo kính râm, che dù và phải rửa mặt rất nhiều lần trong ca trực.

Ghi nhận mức nhiệt vào lúc 12 giờ 15 tại đường Điện Biên Phủ là 38 độ C

Các sinh viên ở trường đại học khi ra ngoài trời đều che kín bằng áo khoác và khẩu trang, một số mang theo dù khi ra ngoài

Mức nhiệt độ đo được dưới bóng mát của cây xanh tại khu vực bờ kè đường Trường Sa là 37,5 độ C