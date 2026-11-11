Nhiều cầu thủ liên quan đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ

Mua kèo dàn xếp tỉ số để có tỷ lệ thắng cao

Ngày 11.11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Đường dây này hoạt động trên nhiều trang cá độ bóng đá trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Vụ án được xác định xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương. Đến nay, cảnh sát đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc.

Vũ Chí Công bị xác định là người cầm đầu ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2024, Công bàn bạc và thống nhất với Phạm Thành Chung về việc thu mua các kèo cá độ đối với những trận đấu được dàn xếp tỷ số từ các đối tượng người nước ngoài. Những kèo này được đánh giá có tỷ lệ thắng cược cao. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công và Chung phân loại các kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá độ và cùng tham gia đánh bạc để hưởng lợi.

Để phục vụ hoạt động cá độ, Công thuê nhiều người trực tiếp đặt cược. Trong đó, Chung sử dụng các tài khoản cá độ do Công giới thiệu để đánh bạc.

Theo C02, Công liên hệ với Nguyễn Đức Ninh, người chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP, để tìm kiếm tài khoản phục vụ việc đặt cược. Sau đó, nhóm của Công thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều người khác để thực hiện các lệnh đặt cược theo yêu cầu của Công.

Ngoài ra, Công thuê và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân sử dụng những tài khoản được cung cấp để cá độ trên các trang M88, OK9, BK8, FB88... có máy chủ đặt ở nước ngoài. Công cũng cung cấp các kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ để người này sử dụng tài khoản đặt cược theo thỏa thuận giữa hai bên.

Móc nối dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ trong nước

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định đường dây này không chỉ cá độ dựa trên kết quả các trận đấu mà còn móc nối với những người liên quan đến các câu lạc bộ thể thao nhằm dàn xếp tỷ số, tạo lợi thế khi đặt cược.

Theo C02, Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu một số cầu thủ của đội bóng này thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản do Công đưa ra. Các cầu thủ được cơ quan điều tra xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ.

Những người liên quan vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Những trận đấu bị xác định có hành vi dàn xếp tỷ số gồm trận câu lạc bộ Quy Nhơn thắng Long An 4 - 1 tại giải hạng nhất quốc gia ngày 3.10.2025 và trận Nam Định thắng Long An 2 - 0 tại Cúp quốc gia ngày 23.11.2025.

Theo C02, việc dàn xếp tỷ số nhằm giúp Công đặt cược vào các trận đấu trên. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam và các cầu thủ tham gia.

Quá trình điều tra, C02 còn xác định đường dây do Công cầm đầu còn dàn xếp tỷ số tại giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Theo đó, tháng 8 vừa qua, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công về việc Nhật đứng ra tổ chức dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công đặt cược nhằm thu lợi, trong đó có trận đấu giữa câu lạc bộ Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins diễn ra ngày 15.8.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền Vũ Chí Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỉ đồng.

Sau khi triệt phá đường dây, C02 cũng đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động bóng đá.