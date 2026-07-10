Nhiều chuyến bay đi Nhật, Hàn Quốc bị hủy do siêu bão Bavi

Do ảnh hưởng của bão Bavi tại khu vực Đài Loan (Trung Quốc), hoạt động khai thác của Vietnam Airlines trong hôm nay 10.7 và ngày mai (11.7) bị ảnh hưởng. Một số chuyến bay đến và đi từ khu vực này phải điều chỉnh kế hoạch để bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Nhiều chuyến bay đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc phải hủy hoặc lùi giờ do ảnh hưởng siêu bão Bavi ẢNH: VNA

Cụ thể, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay gồm: VN578 Hà Nội - Đài Bắc ngày 10.7; VN579 Đài Bắc - Hà Nội ngày 10.7; VN570 TP.HCM - Đài Bắc ngày 11.7 và VN571 Đài Bắc - TP.HCM ngày 11.7.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay gồm VN586 Hà Nội - Cao Hùng ngày 10.7, VN580 TP.HCM - Cao Hùng ngày 10.7 lên sớm một tiếng. Các chuyến bay VN587 Cao Hùng - Hà Nội và VN581 Cao Hùng - TP.HCM ngày 11.7 sang khai thác sớm hơn vào ngày 10.7.

Vietnam Airlines dự kiến bố trí tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 trên các chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Bắc trong ngày 11 - 12.7 nhằm tăng khả năng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, một số chuyến bay đến và đi từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng do kế hoạch khai thác phải điều chỉnh.

Trong đêm qua 9.7, siêu bão Bavi đã suy yếu, không còn ở cấp siêu bão. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7 giờ sáng nay 10.7, vị trí tâm bão Bavi ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc và 127,3 độ kinh đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650 km về phía đông nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.000 km về phía đông nam. Cường độ của bão đã giảm đi đáng kể xuống còn cấp 14, giảm 2 cấp so với ngày 9.7.