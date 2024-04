Nhiều cơ quan, đơn vị, người dân xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca

Ngày 10.4, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xong phần đọc cáo trạng đối với 13 bị cáo, trong đó có ông Đỗ Hữu Ca.



Ông Đỗ Hữu Ca tại phiên xét xử sơ thẩm

Cụ thể, tại phiên xét xử sơ thẩm, kiểm soát viên Tạ Thanh Bình đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng luận tội các bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, bị truy tố theo điểm a khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Với khung hình phạt bị truy tố, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đáng chú ý, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vừa có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần nhưng cũng vừa có tình tiết giảm nhẹ là đã hoàn trả số tiền 35 tỉ đồng nhận của vợ chồng "ông trùm" Trương Xuân Đước.

Ngoài ra, chủ tọa phiên tòa đã công bố việc đã tiếp nhận đơn của các đơn vị như: Công an TP.Hải Phòng, Hội Phật giáo TP.Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) và nhiều đơn vị, người dân... xin giảm án cho ông Đỗ Hữu Ca.

Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng luận tội các bị cáo

Trong đó, đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Ca của Công an Hải Phòng đã có nhiều nội dung khen ngợi quá trình công tác của cựu thiếu tướng.

Theo đó, đơn của Công an Hải Phòng có nội dung, ông Đỗ Hữu Ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành Công an Hải Phòng. Trong thời gian còn làm việc, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo; có ý thức rèn luyện cấp dưới; được cán bộ, chiến sĩ quý mến.

Không những thế, trong giai đoạn ông làm giám đốc công an, đơn vị Công an TP.Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích như: triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự…

Ngoài các thành tích trên, Công an TP.Hải Phòng cũng liệt kê ông Ca từng có 5 huân chương, 3 huy chương và một số bằng khen khác.

Chiều nay 10.4, phiên xét xử sơ thẩm tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi, luận tội các bị cáo có liên quan.