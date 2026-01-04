Nhiều công nhân Công ty Unisoll Vina nhập viện sau bữa ăn trưa

Tối 4.1, theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), qua hệ thống giám sát, cục đã nhận được thông tin sau bữa ăn trưa ngày 2.1 tại Công ty TNHH Unisoll Vina, KCN Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ: KCN Giao Long, xã An Phước, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm làm nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng như đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tìm nguồn nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc ẢNH VFA.GOV.VN

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đồng thời tăng cường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị y tế địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số số 38/CT-TTg ngày 11.10.2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể, theo quy định.

Trước đó, ngày 3.1, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc miền Nam (địa chỉ khóm An Phước, P.An Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn trưa, nhiều người lao động đã phải nhập viện với các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, nghi do ngộ độc thực phẩm.



