Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhiều công nhân Công ty Unisoll Vina nhập viện sau bữa ăn trưa

Liên Châu
Liên Châu
04/01/2026 21:32 GMT+7

Nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng như đỏ người, nóng ran, đau đầu, nghi do ngộ độc thực phẩm, sau bữa ăn trưa tại Công ty TNHH Unisoll Vina, Vĩnh Long.

Tối 4.1, theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), qua hệ thống giám sát, cục đã nhận được thông tin sau bữa ăn trưa ngày 2.1 tại Công ty TNHH Unisoll Vina, KCN Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ: KCN Giao Long, xã An Phước, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm làm nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng như đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu.

Vĩnh Long, Đồng Tháp: Nhiều người nhập viện sau bữa ăn trưa nghi ngộ độc thực phẩm- Ảnh 1.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tìm nguồn nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc

ẢNH VFA.GOV.VN

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đồng thời tăng cường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị y tế địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số số 38/CT-TTg ngày 11.10.2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể, theo quy định.

Trước đó, ngày 3.1, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc miền Nam (địa chỉ khóm An Phước, P.An Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn trưa, nhiều người lao động đã phải nhập viện với các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, nghi do ngộ độc thực phẩm.


Tin liên quan

Sơn La: Tử vong sau khi ăn hoa quả và một số loại sữa

Sơn La: Tử vong sau khi ăn hoa quả và một số loại sữa

Sau khi cùng ăn trái cây và một số loại sữa chua, sữa tươi thanh trùng, các thành viên trong cùng gia đình tại xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, trong đó một trẻ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thực phẩm giả lọt vào bếp ăn tập thể

Khám phá thêm chủ đề

Cục An Toàn Thực Phẩm Bộ Y tế tỉnh Vĩnh Long ngộ độc bệnh viện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận