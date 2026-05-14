Nhiều công việc tuyển dụng lương 15 triệu đồng/tháng cho sinh viên mới ra trường

Ngày 14.5, tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức Ngày hội việc làm – Job Fair, thu hút gần 45 gian hàng doanh nghiệp tham gia, với hơn 1.000 vị trí tuyển dụng việc làm lương cao.

Sinh viên mới ra trường có cơ hội được tuyển việc làm lương cao

Theo ghi nhận, doanh nghiệp tham gia ngày hội thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cả tập đoàn đa quốc gia, với mong muốn tìm ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Bà Trương Ngọc Bảo Châu, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Tiarra cho biết: "Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, đơn vị cần tuyển nhiều vị trí việc làm, trong đó có 50-100 nhân viên tư vấn bán hàng, với mức lương tứ 12-20 triệu đồng/tháng, cùng nhiều khoản thưởng hậu hỉnh khác cho thành tích bán hàng".

Theo bà Châu, với vị trí việc làm này, ứng viên nam nữ (từ 22-29 tuổi) chỉ cần tốt nghiệp đại học hoặc sắp tốt nghiệp, không cần kinh nghiệm, ngoại hình ưa nhìn, có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt… Khi đi làm, ứng viên sẽ được doanh nghiệp đào tạo thêm kỹ năng tư vấn bán hàng. Đối với vị trí nhân viên nhân sự, kế toán, marketing… đơn vị yêu cầu ứng viên phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, làm được việc ngày, với mức lương cạnh tranh.

Sinh viên tham gia phỏng vấn để tìm kiếm việc làm có thu nhập cao tại ngày hội việc làm

Lần thứ hai tham gia ngày hội việc làm tại Trường ĐH Quốc tế, Công ty TNHH Zeder Việt Nam (khu công nghiệp Long Thành, TP.Đồng Nai) cần tìm ứng viên cho vị trí thực tập sinh kỹ thuật và nhân viên truyền thông.

Ông Võ Hoàng Lâm, Chuyên viên đào tạo phát triển Công ty TNHH Zeder Việt Nam cho biết: "Hiện doanh nghiệp cần tuyển 3 vị trí thực tập sinh, ưu tiên cho các bạn có nền tảng kiến thức tốt và sử dụng thành thạo phần mền kỹ thuật. Với vị trí này, thực tập sinh được công ty hỗ trợ 7 triệu đồng/tháng, có cơm trưa và xe đưa rước miễn phí".

Cũng theo ông Lâm, sau 6 tháng thực tập, nếu thực tập sinh đáp ứng tốt công việc được giao và công ty có nhu cầu thì sẽ được tuyển dụng chính thức, với mức thu nhập cao. Thực tế, doanh nghiệp cũng đang cần nhiều những nhân viên kỹ thuật, riêng bộ phận kỹ thuật công nghiệp của công ty đã có đến 3/5 nhân viên là cựu sinh viên Trường ĐH Quốc tế.

Ông Lâm cho biết thêm đối với vị trí chuyên viên truyền thông, công ty yêu cầu ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến truyền thông nội bộ doanh nghiệp, tổ chức sự kiện, lập kế hoạch dự án… với mức lương cạnh tranh, từ 17-18 triệu đồng/tháng. Những sinh viên mới ra trường, nếu có kinh nghiệm trong lĩnh vực này vẫn có cơ hội ứng tuyển cho vị trí công việc này.

Tại ngày hội việc làm, sinh viên còn được nghe chuyên gia chia sẻ kỹ năng viết CV để gây ấn tượng đối với nhà tuyển dụng

Muốn thu nhập cao, sinh viên phải giỏi kỹ năng

Ngày hội việc làm cũng thu hút nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thực phẩm… đến tuyển dụng nhiều vị trí việc làm.

Bà Đỗ Như Thảo, Đại diện gian hàng Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam, cho biết: "Đơn vị đang tuyển không giới hạn vị trí nhân viên tư vấn tài chính, bảo hiểm, với yêu cầu từ 18 tuổi trở lên, có ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp tốt. Khi vào làm việc, ứng viên có ít nhất 2 tuần đào tào kiến thức tư vấn bảo hiểm và thi lấy chứng chỉ theo quy định".

Theo bà Thảo, dù công việc này có mức thu nhập "cứng" 3 triệu đồng/tháng nhưng nếu giỏi tìm kiếm, chăm sóc khách hàng và xây dựng dược uy tín cá nhân thì mang lại thu nhập rất cao, có khi vài chục triệu đồng/tháng, thậm chí còn hơn, quan trọng là kỹ năng.

Nhiều doanh nghiệp tuyển vị trí việc làm có thu nhập cao, những đòi hỏi kỹ năng chuyên môn tốt

Đến với ngày hội việc làm, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam cũng cần tuyển 18 nhân viên chính thức cho các vị trí: đối ngoại, nghiên cứu phát triển sản phẩm, xuất nhập khẩu.

Ông Lưu Anh Tài, chuyên viên tuyển dụng và thu hút nhân tài Phòng Nhân sự Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, cho biết: "Đối với những vị trí việc làm trên, doanh nghiệp sẽ ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm phù hợp với từng công việc. Doanh nghiệp cũng tạo cơ hội cho sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường, nếu có kinh nghiệm liên quan đến vị trí ứng tuyển".

Về quyền lợi của người lao động, ông Tài cho biết mức lương của từng vị trí việc làm rất cạnh tranh so với thị trường. Với một sinh viên mới ra trường làm việc tại Acecook Việt Nam trung bình có mức lương khởi điểm 12-15 triệu đồng/tháng, nếu làm tốt công việc trong 6 tháng đầu thì sẽ thưởng 6 triệu đồng, làm tròn 1 năm sẽ được thưởng 2 tháng lương, khoảng 25-30 triệu đồng.