Nhiều cụ già suýt chuyển cả trăm triệu đồng cho kẻ giả danh công an

Ngày 18.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên tiếp trong 6 ngày (từ ngày 10 - 16.10), lực lượng công an ở các địa phương đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 4 vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh mất hơn 300 triệu đồng.



Bà Đ.T.B kịp thời dừng chuyển 100 triệu đồng cho kẻ lừa đảo TÂN KỲ

Trước đó, vào chiều 10.10, bà Đ.T.B (70 tuổi, ngụ tại xã Hương Xuân, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) đến Phòng giao dịch Phúc Trạch (thuộc Ngân hàng NN-PTNT, Chi nhánh Hương Khê) để rút 100 triệu đồng trong sổ tiết kiệm.

Nghi bà B. bị lừa đảo, nên nhân viên của phòng giao dịch đã tạm dừng các thủ tục rút tiền và liên hệ với công an địa phương.

Khi làm việc với công an, bà B. cho biết có số điện thoại lạ xưng là đại diện công an gọi đến đe dọa, nói rằng bà liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy, và yêu cầu bà chuyển tiền để giải quyết. Lo sợ trước những lời đe dọa của người lạ, bà B. lập tức đến ngân hàng với ý định rút 100 triệu đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà B. đã hiểu và dừng giao dịch rút tiền.

Công an xã Mai Phụ giúp một cụ bà dừng chuyển 80 triệu đồng cho kẻ giả danh cán bộ công an TÂN KỲ

Trong ngày 11.10 và 16.10, lực lượng Công an H.Hương Khê đã giúp ông Đ.V.M (ngụ tại xã Hương Đô, H.Hương Khê) kịp thời dừng chuyển 100 triệu đồng cho kẻ lừa đảo; giúp ông L.K.T (ngụ tại xã Hương Liên, H.Hương Khê) dừng chuyển cho người lạ 25 triệu đồng.

Cũng trong ngày 16.10, Công an xã Mai Phụ (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã giúp bà N.T.T (73 tuổi, ngụ tại thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ) kịp thời dừng chuyển 80 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo giả danh cán bộ công an.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của kẻ xấu. Tuyệt đối không có việc cán bộ công an gọi điện thoại yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện người lạ gọi điện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.