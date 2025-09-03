Nhiều cửa hàng ghi nhận doanh số tăng sau đại lễ

Trần Bá Lộc, (39 tuổi), sáng lập thương hiệu Dan86 Farm, nơi cung cấp các sản phẩm mang giá trị truyền thống của Việt Nam, chia sẻ: "So với những ngày bình thường thì doanh thu trong khoảng hai tuần cận lễ 2.9 của cửa hàng tăng trưởng khoảng 150 - 250%. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho thấy tinh thần yêu nước được lan tỏa sâu rộng trong mỗi người dân Việt Nam đặc biệt là giới trẻ. Các bạn càng quan tâm về truyền thống của đất nước và muốn thể hiện tình yêu của mình thông qua những sản phẩm mang tính tự hào dân tộc".

ẢNH: TRẦN BÁ LỘC

"Bắt trend" những sản phẩm được yêu thích trong đại lễ khiến nhiều cửa hàng doanh thu tăng gấp nhiều lần ngày thường ẢNH: TRẦN BÁ LỘC

Trong dịp này, các hộp quà được thiết kế riêng với chủ đề Tổ quốc nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Anh Lộc cho biết thêm các bộ quà tặng bao gồm: túi, khăn rằn, móc khóa, sổ tay, nam châm lưu niệm, thẻ treo hành lý, phin pha cà phê... Bên cạnh là các loại nông sản địa phương được nhiều khách hàng và doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng hoặc để sử dụng hằng ngày.

Tương tự, Hoàng Thị Tươi (26 tuổi), chủ cửa hàng Tiệm len handmade tại P.Phú Thạnh, TP.HCM (trước đây là đường Tô Hiệu, Q.Tân Phú, TP.HCM), cho biết: "Dịp lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách tìm mua các sản phẩm đan len với thiết kế mang chủ đề về đất nước tăng nhiều. Không khí mua sắm tại cửa hàng rất rôm rả, khách ghé mua liên tục nên mình cũng thấy rất phấn khởi".

Ngoài ra, Tươi cũng chia sẻ thêm cửa hàng chỉ kinh doanh với quy mô nhỏ nhưng doanh thu trung bình cũng đạt trên 2 triệu đồng mỗi ngày.

Sản phẩm đan len với thiết kế mang chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước được nhiều người yêu thích và chọn mua ẢNH: HOÀNG THỊ TƯƠI

Bên cạnh đó, Dương Hà An, chủ cửa hàng kinh doanh online có tên Tiệm đồ mua vui, chuyên sản xuất những sản phẩm thủ công về gấu bông, ngụ tại P.Từ Liêm, TP.Hà Nội (trước đây là P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), cho biết đầu tháng 8 nhiều khách đã tìm đến hỏi mua những chú gấu bông mặc áo chiến sĩ biên phòng và áo dài.

"Các sản phẩm này được khách hàng rất yêu thích và đặt mua, có bạn từ TP.HCM đặt mẫu áo bộ đội để đi xem diễu binh. Tụi mình còn thiết kế thêm mẫu áo có hình cờ đỏ sao vàng và cũng hết hàng rất nhanh, vì thế cá nhân mình thấy vừa vui vừa tự hào với tinh thần yêu nước của các bạn trẻ", Hà An kể.

Đồng hành với Dương Hà An, Dương Hà Linh cho biết hai người còn mở lớp workshop với chủ đề "May áo tự hào". Tại đây, các bạn đăng ký tham gia sẽ được hướng dẫn và trực tiếp may áo cho gấu bông với thiết kế gắn liền biểu tượng yêu nước.

Trong những ngày lễ vừa qua, nhu cầu mua sắm của người trẻ cũng tăng cao ẢNH: THANH NHI

"Trong ngày tụi mình tổ chức workshop có sự cố cấm đường, nên mình đã chủ động nhắn trả lại tiền vì lo các bạn không về được nhà. Thế nhưng, nhiều bạn vẫn nhất quyết tham gia, còn động viên rằng "không sao đâu". Điều đó khiến mình rất vui vì tinh thần của các bạn. May mắn là hôm đó, tụi mình đã kịp chuẩn bị phương án ở một địa điểm khác và buổi workshop đã diễn ra thành công", Hà Linh chia sẻ.

Nguyễn Ánh Nguyệt Thu (34 tuổi), ngụ ở P.Bình Thạnh, TP.HCM (trước đây là P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), chia sẻ: "Những ngày này khắp mọi nơi đều treo cờ khiến lòng mình rất hân hoan, mình cũng tranh thủ mua khá nhiều món đồ có thiết kế về đất nước cho bản thân và gia đình. Giá cả có thể cao hơn một chút so với ngày thường, nhưng theo mình thì hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đó, hiện tại có rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến văn hóa, lịch sử đất nước. Vì thế ngoài niềm vui, mình còn cảm thấy tự hào khi được hòa mình vào bầu không khí này".

Tương tự, Vương Bảo Trân, học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh tại P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM (trước đây là P.Cô Giang, Q.1, TP. HCM), bày tỏ rằng: "Năm nay em thấy nhiều nơi bày bán quần áo, gấu bông, phụ kiện in tiêu ngữ về đất nước mình. Nhìn thấy những tấm thiệp in phong cảnh các tỉnh, thành của nước mình vừa đẹp lại chất lượng, em muốn lựa kỹ để mua về làm kỷ niệm".