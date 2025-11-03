Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nhiều cựu tuyển thủ góp mặt ở giải bóng bàn báo Hà Nội Mới 2025

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
03/11/2025 19:21 GMT+7

Giải bóng bàn Báo Hà Nội Mới mở rộng năm 2025 thu hút nhiều cựu tuyển thủ tham gia tranh tài, hứa hẹn cống hiến nhiều trận đấu hay.

Bùng nổ số lượng tay vợt tham dự giải bóng bàn báo Hà Nội Mới 2025

Giải bóng bàn Báo Hà Nội Mới mở rộng năm 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 9.11 tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) thu hút sự tham gia của 80 đơn vị như Hà Nội, CAND - T&T, Vĩnh Long, TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa... với tổng cộng gần 400 tay vợt tranh tài với tổng cộng 12 nội dung.

Nhiều cựu tuyển thủ góp mặt ở giải bóng bàn báo Hà Nội Mới 2025- Ảnh 1.

Đại diện Ban Tổ chức giải thông tin mùa giải 2025 với nhiều nét hấp dẫn

ẢNH: BTC

 Đáng chú ý, mùa giải năm nay số đơn vị tham gia nội dung đồng đội nam phong trào tăng thêm hàng chục đội so với mùa giải trước cho thấy sức hút của giải đấu với những người yêu bóng bàn của thủ đô.

Nhiều cựu tuyển thủ góp mặt ở giải bóng bàn báo Hà Nội Mới 2025- Ảnh 2.

Giải bóng bàn báo Hà Nội Mới thu hút đông đảo các VĐV tham dự

ẢNH: BTC


Nét mới của giải đấu năm nay là ban tổ chức áp dụng thể thức Olympic mới (1 trận đôi, 4 trận đơn) cho nội dung đồng đội nam, thay cho thể thức Swaythling (5 trận đơn) trước đây. Đây là thay đổi nhằm tăng tính hấp dẫn và thu hút VĐV tham gia. Với số lượng VĐV thi đấu rất đông đảo, ban tổ chức đã huy động hơn 40 trọng tài đẳng cấp quốc gia điều hành, bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Đặc biệt tại giải năm nay có sự góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ quốc gia như Vũ Thị Nô En, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Vũ Quang Hiền, cùng các tay vợt mạnh như Nguyễn Đăng Hiệp, Bùi Thế Nghĩa, Vũ Mạnh Huy, Nguyễn Như Phong, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Lâm, Tạ Hồng Khánh, Lê Văn Đức, Lâm Thu Cúc, Hoàng Trà My, Trần Diệu Linh, Vũ Hoài Thanh… hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.



Tin liên quan

Đinh Anh Hoàng khẳng định ngôi vị số 1 bóng bàn Việt Nam, HLV Vũ Mạnh Cường nói gì?

Đinh Anh Hoàng khẳng định ngôi vị số 1 bóng bàn Việt Nam, HLV Vũ Mạnh Cường nói gì?

Chiến thắng áp đảo 4-0 trước đàn anh Đức Tuân giúp Đinh Anh Hoàng đăng quang nội dung đơn nam giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025, đồng thời mở ra hy vọng mới cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33 cuối năm nay.

Đinh Anh Hoàng: Từ niềm hy vọng trẻ đến trụ cột của bóng bàn Việt Nam

Đội nữ TP.HCM, nam CAND T&T thống trị giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025

Khám phá thêm chủ đề

Bóng bàn giải bóng bàn báo Hà Nội Mới Bóng bàn Việt Nam cựu tuyển thủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận