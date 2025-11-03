Nhiều cựu tuyển thủ góp mặt ở giải bóng bàn báo Hà Nội Mới 2025

Bùng nổ số lượng tay vợt tham dự giải bóng bàn báo Hà Nội Mới 2025

Giải bóng bàn Báo Hà Nội Mới mở rộng năm 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 9.11 tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) thu hút sự tham gia của 80 đơn vị như Hà Nội, CAND - T&T, Vĩnh Long, TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa... với tổng cộng gần 400 tay vợt tranh tài với tổng cộng 12 nội dung.

Đại diện Ban Tổ chức giải thông tin mùa giải 2025 với nhiều nét hấp dẫn ẢNH: BTC

Đáng chú ý, mùa giải năm nay số đơn vị tham gia nội dung đồng đội nam phong trào tăng thêm hàng chục đội so với mùa giải trước cho thấy sức hút của giải đấu với những người yêu bóng bàn của thủ đô.

Giải bóng bàn báo Hà Nội Mới thu hút đông đảo các VĐV tham dự ẢNH: BTC





Nét mới của giải đấu năm nay là ban tổ chức áp dụng thể thức Olympic mới (1 trận đôi, 4 trận đơn) cho nội dung đồng đội nam, thay cho thể thức Swaythling (5 trận đơn) trước đây. Đây là thay đổi nhằm tăng tính hấp dẫn và thu hút VĐV tham gia. Với số lượng VĐV thi đấu rất đông đảo, ban tổ chức đã huy động hơn 40 trọng tài đẳng cấp quốc gia điều hành, bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Đặc biệt tại giải năm nay có sự góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ quốc gia như Vũ Thị Nô En, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Vũ Quang Hiền, cùng các tay vợt mạnh như Nguyễn Đăng Hiệp, Bùi Thế Nghĩa, Vũ Mạnh Huy, Nguyễn Như Phong, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Lâm, Tạ Hồng Khánh, Lê Văn Đức, Lâm Thu Cúc, Hoàng Trà My, Trần Diệu Linh, Vũ Hoài Thanh… hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.







