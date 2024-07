Nhiều doanh nghiệp lãi lớn

"Ông lớn" thắng to

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2024 và lũy kế 6 tháng đầu năm nay, hàng trăm doanh nghiệp (DN) đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Đơn cử, Tập đoàn FPT báo lãi kỷ lục trong quý 2 với 1.874 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng nửa đầu năm nay, FPT đạt doanh thu 29.338 tỉ đồng, tăng 21,4% và lãi trước thuế đạt 5.198 tỉ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục đóng vai trò chủ chốt khi tăng trưởng gần 30%.

Báo cáo tài chính cho thấy nhiều DN tăng trưởng lợi nhuận cao trong nửa đầu năm nay CTV

Tập đoàn Vingroup cũng tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm nay. Quý 2, tập đoàn này đạt lãi sau thuế 684 tỉ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước. Tổng cộng nửa đầu năm nay, tập đoàn đạt tổng doanh thu thuần 65.043 tỉ đồng, ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Đặc biệt, lãi sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2024 đạt 2.019 tỉ đồng, gấp đôi nửa đầu năm 2023.

"Ông lớn" tiêu dùng và bán lẻ Masan cũng khiến thị trường choáng ngợp với doanh thu thuần quý 2 đạt 20.134 tỉ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đến 120% khi đạt 946 tỉ đồng. Tổng cộng 6 tháng đầu năm nay, Masan đạt doanh thu 38.989 tỉ đồng, tăng 4,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.425 tỉ đồng, tăng 64% so cùng kỳ năm trước.

Tương tự, Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cũng công bố doanh thu quý 2/2024 tăng mạnh với 1.680,3 tỉ đồng, tăng 37% và lợi nhuận sau thuế hơn 238,2 tỉ đồng, tăng gần 86% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng sau nửa năm, công ty chỉ tăng nhẹ doanh thu khi đạt 2.629 tỉ đồng nhưng lãi sau thuế tăng vọt gần 41% với 347,2 tỉ đồng.

Đáng nói, có trường hợp lãi tăng cao khi năm trước bị thua lỗ là Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất. Quý 2/2024, công ty đạt doanh thu thuần 920 tỉ đồng, tăng tới 656% so với cùng kỳ năm trước và báo lãi sau thuế hơn 13 tỉ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 1 tỉ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng sau nửa đầu năm, công ty này ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.725 tỉ đồng, gấp 7 lần so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 19 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 3 tỉ đồng…

Ngân hàng đồng loạt báo lãi tăng

Nhóm ngân hàng (NH) và công ty chứng khoán (CTCK) trong 6 tháng đầu năm nay tiếp tục báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Nổi bật có thể kể đến như lợi nhuận trước thuế quý 2 của NH TMCP Bản Việt (BVBank) đạt gần 83 tỉ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 153 tỉ đồng, gấp gần 4 lần so với nửa đầu năm trước. NH này cho biết quý 1 gặp nhiều khó khăn do một phần tác động từ bối cảnh chung của thị trường. Đến quý 2, hoạt động cho vay của NH có nhiều khởi sắc với nhiều gói vay lãi suất ưu đãi, chính sách cạnh tranh tiếp cận khách hàng, từ đó dư nợ cho vay đạt gần 59.589 tỉ đồng, tăng 3% so với đầu năm…

Nhiều NH báo lãi lớn trong 6 tháng đầu năm 2024 NHẬT THỊNH

Trong khi đó, NH TMCP Kỹ thương VN (Techcombank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2 là 7.826,5 tỉ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục theo quý của Techcombank. Lũy kế nửa đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Techcombank hơn 15.628 tỉ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Một NH khác là NH TMCP Lộc Phát VN (tên cũ là NH TMCP Bưu điện Liên Việt) công bố lợi nhuận trước thuế đạt 5.919 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 142% so với cùng kỳ năm trước. Hay NH TMCP Quốc Dân (NCB) cũng có lãi trở lại sau 3 quý bị lỗ liên tiếp trước đó. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 49 tỉ đồng, gấp 6 lần mức đạt được cùng kỳ năm 2023. Do quý đầu năm nay NH vẫn bị thua lỗ nên tổng cộng sau 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của NCB chỉ còn hơn 7 tỉ đồng…

Tương tự, hàng loạt CTCK cũng có nửa năm gặt hái nhiều thành quả. CTCK SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 1.041 tỉ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI ước đạt hơn 2.000 tỉ đồng lãi trước thuế. CTCK Sài Gòn - Hà Nội 6 tháng đầu năm đạt tổng doanh thu 1.164 tỉ đồng, tăng 18% và lãi trước thuế đạt 879 tỉ đồng, gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. CTCK TP.HCM báo lãi trước thuế trong quý 2/2024 gần 390 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 và là mức cao nhất trong 11 quý liền kề gần đây. Tổng cộng sau nửa năm, công ty có lãi trước thuế 735,6 tỉ đồng, hơn gấp đôi nửa đầu năm trước…

Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển nhận định: Số lượng DN có lãi cao hay tăng trưởng trở lại chiếm đa số là điều dễ hiểu khi kinh tế cả nước trong nửa đầu năm nay hồi phục tốt, tích cực hơn nửa đầu năm 2023. Trong đó, nhóm NH vẫn luôn ghi nhận lợi nhuận cao khi tín dụng tiếp tục tăng trưởng.

"Dù tỷ lệ tăng trưởng tín dụng không quá cao, nhưng xét về số tiền tuyệt đối thì con số rất lớn. Mặt khác, trong những tháng đầu năm, lãi suất huy động đầu vào của các NH vẫn ở mức thấp, nhưng ở chiều cho vay, tốc độ giảm lãi suất chậm hơn. Rất nhiều DN hay cá nhân vẫn còn trả lãi cao cho những khoản vay cũ", TS Đinh Thế Hiển phân tích và cho rằng có thể lợi nhuận của các NH báo cáo trong 6 tháng đầu năm nay chưa phản ánh hết mức dự phòng rủi ro vì thường đến báo cáo cả năm, nhiều đơn vị mới đánh giá lại những khoản cho vay chính xác hơn.

Đối với nhóm CTCK, thị trường đã giao dịch tích cực và số tiền cho vay margin tăng rất cao cũng giúp các DN này ghi nhận lãi lớn. Tương tự, những DN lớn trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, bán lẻ tiêu dùng hay xuất khẩu cũng có mức tăng trưởng tốt hơn năm trước là bình thường. Chỉ riêng một số công ty về bất động sản, xây dựng vẫn gặp khó khăn. Chỉ một vài DN báo cáo tăng trưởng, nhưng nếu đánh giá kỹ thì lợi nhuận không đến từ hoạt động kinh doanh chính. Điều đó cho thấy vẫn còn một số ngành nghề chưa thể hồi phục trở lại như trước đây.