Nhiều dư địa hợp tác giáo dục, giao lưu sinh viên Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm TDTU mở ra các cơ hội hợp tác mới ảnh: nhật thịnh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, giao lưu và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Báo Thanh Niên, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc do ông Trương Khôn, Bí thư Đảng ủy Báo Thanh Niên Trung Quốc, dẫn đầu đã có buổi làm việc, giao lưu và tham quan thực tế tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tại TP.HCM.

Chuyến thăm không những góp phần tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai cơ quan báo chí - tiếng nói của thanh niên Việt - Trung mà còn mở ra những triển vọng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục, truyền thông và giao lưu thế hệ trẻ hai nước.

Đại biểu tham quan thư viện trường ảnh: nhật thịnh

Ấn tượng sâu sắc về không gian giáo dục hiện đại và mô hình Phần Lan

Đón tiếp đoàn đại biểu Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc có PGS.TS. Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TS. Võ Mạnh Duy, Phó hiệu trưởng, PGS.TS. Đinh Hoàng Bách, Viện trưởng Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế cùng lãnh đạo các khoa, phòng ban của nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham quan hệ thống cơ sở vật chất hiện đại của TDTU, nổi bật là Thư viện truyền cảm hứng, các tòa nhà học tập và Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS).

Đại biểu tham quan một phòng thực hành của VFIS ảnh: nhật thịnh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Khôn cho hay đã có ấn tượng đặc biệt trước quy mô, tư duy thiết kế cũng như triết lý giáo dục của TDTU. Ông nhấn mạnh sự kết hợp xuất sắc giữa không gian hiện đại, ứng dụng công nghệ số và môi trường giáo dục nhân văn tại trường.

Đặc biệt, ông đánh giá cao mô hình giáo dục Phần Lan đang được triển khai tại VFIS, hiện là trường phổ thông quốc tế đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á thuộc sở hữu và đầu tư bởi một trường đại học công lập.

Hai đoàn đại biểu thăm Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan ảnh: nhật thịnh

Tầm nhìn mới của TDTU

Phát biểu tại buổi trao đổi, PGS.TS. Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng TDTU, cho biết trường thường xuyên tiếp nhận sinh viên Trung Quốc đến học tập tại trường. Bên cạnh đó, nhà trường mỗi năm cũng triển khai các chương trình cử sinh viên sang Trung Quốc học tập, trao đổi chuyên môn và giao lưu văn hóa.

Trong chuyến tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc hồi tháng 4, Hiệu trưởng TDTU cho hay đã kết nối và triển khai các chương trình hợp tác hiệu quả với nhiều đại học hàng đầu như Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Sư phạm Thượng Hải, Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây…

PGS.TS. Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng TDTU ảnh: nhật thịnh

Ngoài ra, TDTU cũng duy trì các chương trình thăm viếng với lãnh đạo Đại học Macau, phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên tìm hiểu cơ hội học tập tại đặc khu hành chính của Trung Quốc.

"Về cơ hội hợp tác, chúng tôi đánh giá rất cao quy mô cũng như sự phát triển bứt phá ở bậc đại học Trung Quốc", PGS.TS. Trần Trọng Đạo nhấn mạnh. "TDTU cam kết cùng các đối tác Trung Quốc thực hiện một cách tốt nhất các chương trình liên kết để giảng viên, nhà khoa học và sinh viên hai bên có điều kiện tối đa trong việc trao đổi, nghiên cứu khoa học, giáo dục cũng như giao lưu văn hóa", theo hiệu trưởng.

Ông Trương Khôn, Bí thư Đảng ủy Báo Thanh Niên Trung Quốc ảnh: nhật thịnh

Thông qua chuyến thăm của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc, PGS.TS. Trần Trọng Đạo hy vọng tờ báo sẽ lan tỏa thông tin của trường đến các đối tác tiềm năng khác tại Trung Quốc, và hỗ trợ kết nối, chia sẻ các đầu mối hợp tác giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Cầu nối truyền thông

Ông Trương Khôn đánh giá cao vị thế, vai trò truyền thông và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Báo Thanh Niên tại Việt Nam, trong khi Báo Thanh Niên Trung Quốc cũng là một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu của giới trẻ và giáo dục tại Trung Quốc, kết nối với hơn 1.000 trường đại học cùng hàng trăm câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên.

Sinh viên TDTU đặt câu hỏi cho đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc ảnh: nhật thịnh

Cả hai tờ báo đều khẳng định mục tiêu chung là làm cầu nối, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên và thanh niên hai nước giao lưu, học hỏi và phát triển.

Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai tờ báo, hai bên mong muốn làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

TDTU cũng là đối tác của Báo Thanh Niên tổ chức các mùa Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam và Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế ảnh: nhật thịnh

Lãnh đạo hai tờ báo cũng bày tỏ hy vọng TDTU sẽ tích cực đồng hành và tham gia vào các hoạt động, dự án văn hóa, du lịch, đào tạo, thể thao do hai bên khởi xướng trong thời gian tới.

Bản thân TDTU cũng là đối tác của Báo Thanh Niên tổ chức thành công các mùa Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam và Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế (Cúp THACO).

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ tại buổi làm việc ảnh: nhật thịnh

Về thể thao, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn mời Báo Thanh Niên Trung Quốc giới thiệu đội bóng sinh viên tham gia giải bóng đá trong năm sau. Và hai tờ báo Thanh Niên Việt - Trung phối hợp tổ chức các giải pickleball sinh viên tại Trung Quốc.

Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm, giao lưu và làm việc từ ngày 12-15.10 của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc tới Việt Nam theo lời mời của Báo Thanh Niên.