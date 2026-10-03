Nhiều giải pháp cắt giảm chi phí kinh doanh

Tại Hà Nội, chiều 2.10, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 tổ chức Phiên bàn tròn khu vực miền Bắc với chủ đề "Liên kết vùng - Kiến tạo động lực tăng trưởng 2 con số", quy tụ hơn 600 doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp cùng các chuyên gia kinh tế.

Liên kết để giảm chi phí logistics

Phát biểu tại diễn đàn, anh Đặng Việt Bách, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng miền Bắc đang có dư địa tăng trưởng lớn với hệ thống đô thị, công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, vùng nguyên liệu và các trung tâm dịch vụ - tri thức có tính bổ trợ cao.

Anh Đặng Việt Bách phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Theo anh Bách, nhiều dự án hạ tầng chiến lược đang tạo điều kiện tăng cường kết nối giữa các địa phương. Tuy nhiên, "hạ tầng và tốc độ tăng trưởng chưa tự động tạo ra giá trị lan tỏa"; dư địa lớn của khu vực nằm ở việc kết nối các lợi thế riêng thành không gian kinh tế, chuỗi giá trị và thị trường chung.

Từ các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, anh Bách cho biết, Trung ương Hội đặc biệt quan tâm việc nâng cao hiệu quả liên kết vùng thông qua giảm chi phí logistics, tổ chức các chuỗi hàng hóa, kết nối vùng nguyên liệu với chế biến, phân phối và xuất khẩu.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia, doanh nhân đề xuất chuyển tư duy từ "đầu tư công trình đơn lẻ" sang "tổ chức hạ tầng theo chuỗi hàng hóa", đồng thời kết nối các hành lang kinh tế như Lào Cai - Phú Thọ - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Một giải pháp được đưa ra là hình thành quy trình "Một dự án - Một đầu mối - Một dữ liệu - Một tiến độ" nhằm cắt giảm chi phí kinh doanh.

Các chuyên gia thảo luận tại diễn đàn ẢNH: BTC

Tạo "đường vào chuỗi" cho doanh nghiệp Việt

Một nội dung khác được các đại biểu tập trung trao đổi là khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị FDI và toàn cầu.

Theo báo cáo đề dẫn của anh Trần Văn Minh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, quy mô FDI và công nghiệp của miền Bắc rất lớn, nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tự động lớn lên cùng các dự án lớn.

"Muốn vậy phải có dữ liệu nhà cung ứng, tiêu chuẩn đầu vào, chương trình nâng chuẩn, tài chính và kết nối đến đơn hàng thực tế", anh Minh nêu.

Từ góc độ này, các diễn giả đề xuất xây dựng mạng lưới nhà cung ứng miền Bắc, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng chuẩn năng lực, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiếp cận đơn hàng từ những tập đoàn lớn.

Anh Trần Văn Minh phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Theo anh Minh, từ 13 phiên đối thoại địa phương tại miền Bắc, ban tổ chức đã ghi nhận 380 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến và nhóm vấn đề. Từ những dữ liệu này, đã nhận diện một số vấn đề, trong đó có yêu cầu liên kết hạ tầng, logistics; tạo "đường vào chuỗi" cho doanh nghiệp nội địa; đồng thời kết nối dữ liệu, công nghệ, nhân lực và vốn giữa các địa phương.

Anh Minh cho rằng, nếu mỗi địa phương tự xây dựng một nền tảng, một chương trình đào tạo hay một hệ thống hỗ trợ riêng thì nguồn lực sẽ tiếp tục phân tán. Theo đó, dữ liệu dùng chung, chuyên gia dùng chung, đào tạo theo nhu cầu chuỗi ngành và tài chính theo dòng tiền, hợp đồng cần trở thành những "hạ tầng mềm" của vùng.

Đáng chú ý, anh Minh cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 2 con số không thể chỉ dựa vào tăng đầu tư. Điều quan trọng là tăng năng suất, tăng tỷ lệ giá trị giữ lại tại địa phương, tăng khả năng doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi và giảm chi phí kinh doanh.

Góp ý để Hà Nội hoàn thiện chính sách

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nhấn mạnh sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là sự thành công và phát triển của thủ đô, vùng thủ đô. Ông cho rằng, liên kết vùng cần được cụ thể hóa bằng hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, công nghệ và thị trường, qua đó phát huy nguồn lực của từng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Hà Nội đang tập trung triển khai các cơ chế, chính sách theo nghị quyết của Bộ Chính trị, luật Thủ đô và quy hoạch thủ đô; đồng thời dành nguồn lực lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thành phố cũng nghiên cứu cơ chế dành quỹ đất, hỗ trợ tiền thuê đất cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học, công nghệ trong các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Lưu mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu, góp ý và hiến kế để Hà Nội hoàn thiện chính sách, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.