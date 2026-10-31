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    Nhiều giải thưởng lớn chờ đợi 'nhà vô địch trở lại' tại Song Be Club Championship 2026

    Võ Khối
    Võ Khối
    Ngày 30.10, sân golf Sông Bé - một trong những sân golf quốc tế lâu đời tại khu vực phía nam đã tổ chức lễ công bố Song Be Club Championship 2026 - The Return of the champions, chính thức chia sẻ những thông tin quan trọng về mùa giải năm nay, hướng đến ngày tranh tài 22.11.

    Sự kiện đánh dấu sự trở lại của giải đấu sau bảy năm, tiếp nối hành trình xây dựng một sân chơi thể thao mang dấu ấn riêng, đồng thời là dịp hội tụ và kết nối cộng đồng hội viên cùng khách mời.

    Mang thông điệp "nhà vô địch trở lại", mùa giải lần này lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp - nơi hội tụ những biểu tượng bất tử về sức mạnh, trí tuệ và vinh quang. Thông qua hình tượng ba vị thần Zeus, Hera và Apollo, giải đấu truyền tải tinh thần chinh phục, bản lĩnh thi đấu và khát vọng vươn đến những đỉnh cao mới. Đây không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ năng và thành tích, mà còn là hành trình để mỗi VĐV khẳng định phong độ, bản lĩnh và dấu ấn của riêng mình.

    Nhiều giải thưởng lớn chờ đợi 'nhà vô địch trở lại' tại Song Be Club Championship 2026- Ảnh 1.

    Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các câu lạc bộ golf phía nam tại sự kiện công bố sáng 30.10.2026

    ẢNH: BTC

    Từ hệ thống nhận diện, hình ảnh truyền thông, không gian tổ chức đến các hoạt động bên lề, cảm hứng thần thoại Hy Lạp được chuyển tải một cách đồng bộ, tạo nên không khí đặc trưng và khác biệt suốt mùa giải. Qua đó, sân golf Sông Bé kỳ vọng đưa Club Championship vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu golf, trở thành sự kiện thể thao - kết nối - trải nghiệm được mong đợi của cộng đồng golfer.

    Tại buổi lễ, nhà vô địch trung niên quốc gia 2026 - bà Ngô Thị An Trinh với tư cách là Giám đốc vận hành sân golf Sông Bé đã giới thiệu điều lệ, thể thức thi đấu, cơ cấu giải thưởng, các giải Hole in One (HIO) cùng những thông tin quan trọng liên quan đến công tác tổ chức. Theo đó, giải đấu được chia thành hai hạng mục chính, gồm bảng hội viên và bảng khách mời, với hệ thống giải thưởng đa dạng nhằm ghi nhận thành tích và kỹ năng thi đấu của các golfer. Các danh hiệu nổi bật bao gồm Best Gross, Best Net, cùng những giải thưởng kỹ thuật Nearest to the Pin, Longest Drive và giải thưởng đặc biệt HIO. "Đã có 4 xe ô tô cùng tiền mặt tại các hố Hole in One, tính chung tổng cộng là gần 30 giải thưởng chờ đợi các golfer", bà Trinh cho biết.

    Nhiều giải thưởng lớn chờ đợi 'nhà vô địch trở lại' tại Song Be Club Championship 2026- Ảnh 2.

    Bà Ngô Thị An Trinh, đương kim vô địch nữ trung niên thay mặt Ban tổ chức công bố điều lệ giải đấu

    ẢNH: BTC


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