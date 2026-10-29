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    Giải golf nam nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương đến Việt Nam

    Huy Quốc
    Huy Quốc
    Liên đoàn Golf châu Á – Thái Bình Dương, tổ chức chủ quản major Masters và Royal & Ancient vừa đưa ra thông báo hai địa điểm kế tiếp được chọn đăng cai giải golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương (Asia – Pacific Amateur Championship - APAC).

    Hội An đăng cai giải golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương

    Theo đó, tổ hợp golf Hoiana Shore ở Hội An sẽ đón APAC 2027 từ ngày 28-31.10 và năm 2028 sẽ diễn ra tại New South Wales Golf Club, Sydney từ ngày 2-5.11.2028. Cả hai địa điểm này đều lần đầu đăng cai giải.

    Ra đời năm 2009, APAC đã trở thành một trong những giải đấu nghiệp dư quan trọng của khu vực, đồng thời mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp cho nhiều golfer hàng đầu thế giới. APAC 2027 sẽ bước sang kỳ đấu thứ 18, đồng thời đánh dấu sự kiện lần đầu diễn ra tại Việt Nam. Kỳ thứ 19 sẽ là lần thứ ba giải về Úc sau hai lần đều ở Royal Melbourne Golf Club, năm 2014 và 2023.

    Giải golf nam nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương đến Việt Nam - Ảnh 1.

    Tổ hợp golf Hoiana Shore ở Hội An

    ẢNH: BTC Asia - Pacific Amateur Championship

    Thay mặt các nhà sáng lập APAC, ông Mark Darbon, Giám đốc điều hành Royal & Ancient phát biểu: "BTC mong đến ngày đưa giải đấu đến Việt Nam lần đầu và chiêm ngưỡng một trong những điểm đến mới nổi tuyệt vời trong ngành golf toàn cầu". Danh sách thi đấu hàng năm của APAC quy tụ các gương mặt hàng đầu trong golf nghiệp dư, đại diện cho 43 tổ chức thành viên liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương. Nhà vô địch giải sẽ được mời thi đấu tại hai giải major lừng danh gồm The Masters trên sân Augusta National và The Open.

    Hoiana Shores Golf Club do Robert Trent Jones khai trương hồi năm 2019, đến 2020 đoạt giải "Sân golf mới tốt nhất thế giới" do World Golf Awards bình chọn. Năm 2025, Hoiana Shores Golf Club đã đăng cai giải vô địch golf nữ nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương.

    Theo thống kê từ BTC, các golfer từng góp mặt tại APAC đã giành tổng cộng 34 danh hiệu PGA Tour và hơn 180 chức vô địch tại các hệ thống giải golf chuyên nghiệp lớn trên thế giới.

    Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 17 - 2026 hiện diễn ra tại sân Te Arai Links, New Zealand. Đây là sân chơi quy tụ những golfer nghiệp dư hàng đầu khu vực, với mục tiêu tạo cơ hội để các tài năng trẻ tiến gần hơn tới đấu trường chuyên nghiệp quốc tế.

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