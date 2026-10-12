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    CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn lan tỏa tinh thần sẻ chia

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, gắn kết phong trào thể thao với trách nhiệm cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10).

    Đưa giá trị từ sân golf đến với cộng đồng

    Vừa qua, CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn phối hợp với chính quyền xã Diên Điền (Khánh Hòa) tổ chức bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình ông Đinh Khắc Nghiêm, ông Nguyễn Thành Phê và ông Nguyễn Văn Sum. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng là 270 triệu đồng, được trích từ Quỹ "Hướng về đồng bào – Hướng về miền Trung lũ lụt" của giải Golf Doanh nhân Sài Gòn tranh Cúp Thanh Uyên Fruit năm 2025.

    CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn lan tỏa tinh thần sẻ chia- Ảnh 1.

    CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Thành Phê

    ẢNH: CLB CUNG CẤP

    Dịp này, Tập đoàn quốc tế Á Châu phối hợp cùng CLB trao tặng 100 mũ bảo hiểm cao cấp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Diên Điền, góp phần động viên lực lượng làm nhiệm vụ và nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

    Không dừng lại ở Khánh Hòa, CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn còn triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở tại TP.Huế và tỉnh Tây Ninh, góp phần chăm lo người dân khó khăn, chung tay thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm.

    CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn lan tỏa tinh thần sẻ chia- Ảnh 2.

    CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn trao tặng 100 mũ bảo hiểm cao cấp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Diên Điền (Khánh Hòa)

    ẢNH: CLB CUNG CẤP

    Chương trình góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Đây cũng là kết quả cụ thể từ việc vận động nguồn lực xã hội thông qua hoạt động thể thao, phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng doanh nhân.

    CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn tiếp tục khẳng định tinh thần "Kết nối doanh nhân – Lan tỏa yêu thương", đưa những giá trị từ sân golf đến cộng đồng.

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