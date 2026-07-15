Sắp khởi tranh giải golf lớn nhất Hà Nội

Giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 8 - 9.10 tại sân golf Long Biên, TP. Hà Nội. Mang chủ đề "Dấu ấn di sản – Khát vọng tương lai", giải vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng lần thứ 9 – Herbalife Cup 2026 là lời tri ân gửi đến những người đã đặt nền móng đầu tiên cho phong trào golf thủ đô, để từ đó, một hành trình mới được tiếp nối.

Giải golf được tổ chức vào tháng 10.2026 Ảnh: BTC

Ban tổ chức (BTC) năm nay mang đến hai điểm nhấn trải nghiệm chưa từng có ở các mùa giải trước. Tại mỗi hố đấu trên sân golf Long Biên sẽ được gắn với một cột mốc trong lịch sử golf Hà Nội, nghĩa là ở mỗi cú phát bóng, mỗi VĐV cũng sẽ là một lần đi qua lát cắt ký ức của phong trào golf thủ đô.

Bên cạnh đó, khu triển lãm "Hành trình Golf thủ đô" sẽ tái hiện những hình ảnh, tư liệu và câu chuyện của các thế hệ đã gắn bó với golf Hà Nội từ những ngày đầu - một không gian đủ để các golfer, dù mới tham gia phong trào hay đã gắn bó nhiều năm, họ sẽ dừng lại và nhìn thấy bản thân mình là một phần trong hành trình đó.

Chủ tịch Hội Golf TP.Hà Nội, Trưởng BTC giải, ông Nguyễn Tô Ninh, nhấn mạnh: "Sau 16 năm, Hội Golf Hà Nội đã đi một chặng đường dài, từ một tổ chức còn non trẻ trở thành hội golf địa phương có phong trào sôi nổi, số lượng CLB thành viên đông đảo bậc nhất toàn quốc. Tuy nhiên, chặng đường đó không thuộc về một vài cá nhân, mà thuộc về rất nhiều thế hệ lãnh đạo, hội viên đã âm thầm đóng góp suốt những năm qua.

Dấu ấn di sản – Khát vọng tương lai là cách chúng tôi tri ân điều đó, và cũng là cách chúng tôi tự nhắc mình về trách nhiệm phía trước, khi Đại hội nhiệm kỳ IV đang đến gần. Tôi tin rằng mỗi golfer bước qua 18 hố đấu tại Long Biên lần này sẽ cảm nhận được điều đó - rằng mình không chỉ đang chơi một trận đấu, mà đang đi qua một phần lịch sử của golf thủ đô”.

