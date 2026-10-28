Nhiều lớp thu quỹ hàng chục triệu đồng, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu hoàn trả

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Nội gửi UBND thành phố, tại lớp 10A4 Trường THPT Khương Đình, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh đã thông báo thu 2 triệu đồng/học sinh (gồm 1 triệu đồng lắp đặt tivi tương tác, bảng trượt và 1 triệu đồng ủng hộ quỹ chung) khi chưa thông qua dự kiến nội dung, mức chi để thống nhất với toàn thể phụ huynh.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu hoàn trả quỹ hội phụ huynh thu sai MINH HỌA: DAD

Kết quả xử lý, theo sở GD-ĐT, đa số phụ huynh (43/51 người) có chủ trương thống nhất ủng hộ việc mua tivi (37 triệu đồng) và bảng trượt (5,6 triệu đồng) để sử dụng trong suốt 3 năm học. Tuy nhiên, đối với khoản quỹ lớp chưa thực hiện đúng quy trình và có nội dung chi chưa đúng quy định, nhà trường đã yêu cầu hoàn trả lại cho cha mẹ học sinh sau khi khấu trừ các khoản chi hợp lệ.

"Phía nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thiếu chủ động phối hợp, hướng dẫn ban đại diện cha mẹ học sinh", theo sở GD-ĐT.

Trước đó, trong số báo ra ngày 16.9, Báo Thanh Niên đăng phản ánh của một phụ huynh có con học lớp 10A4 Trường THPT Khương Đình (Hà Nội) về việc ban phụ huynh lớp tiến hành thu "đổ đồng" mỗi phụ huynh 2 triệu đồng mà chưa có kế hoạch các mục chi.

Bức xúc đẩy lên đỉnh điểm khi một số phụ huynh trong lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm tự ý chọn mua ti vi loại quá đắt tiền, lên tới hơn 40 triệu đồng khi chưa nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh trong lớp.

Cũng theo phản ánh, không chỉ mua sắm ti vi, ban phụ huynh lớp này còn chi quỹ để sơn sửa lớp học, lắp wifi, quạt,... và phụ huynh chỉ được thông báo khi đã làm xong các hạng mục chứ không được hỏi ý kiến trước đó.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nêu kết quả kiểm tra về phản ánh một lớp học tại Trường tiểu học Chu Văn An (P.Thanh Liệt), mới một tháng đã chi tới 17 triệu đồng với 23 khoản khác nhau (bao gồm tiền trang trí, vệ sinh lớp, photo tài liệu, giấy vệ sinh...).

Theo đó, năm học 2026 - 2027, có 64/68 lớp triển khai quỹ phụ huynh và có đề xuất kế hoạch thu, chi. Trong đó, một số lớp có các khoản chi chưa đúng quy định (như trang trí lớp, vệ sinh, photo tài liệu...) . Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định không có lớp nào ghi nhận việc đã chi hết 17 triệu đồng với 23 khoản như phản ánh trên báo chí.

Đến nay, toàn bộ 64 ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đã tiến hành hoàn trả số tiền còn lại cho phụ huynh sau khi trừ các khoản chi đúng quy định. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã rút kinh nghiệm và quán triệt nghiêm túc tới các giáo viên, ban phụ huynh thực hiện đúng quy định.

Trước những bất cập về thu chi đầu năm học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường quản lý thu, chi tài chính; đồng thời công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm, học thêm sai quy định.