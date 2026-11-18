Cùng với nhiều mẫu mã trên thị trường ô tô Việt Nam, tháng 10 vừa qua hầu hết các mẫu ô tô thuộc phân khúc sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage, Mazda2… đều được áp dụng ưu đãi giảm giá. Tuy nhiên, khép lại tháng 10.2026 kết quả kinh doanh lại không như kỳ vọng khi doanh số cả phân khúc giảm mạnh, trong bối cảnh sức mua trên thị trường lao dốc.

Sedan hạng B: Cuộc chiến của ô tô thương hiệu Nhật

Lượng tiêu thụ xe sedan hạng B giảm mạnh

Sau bước tăng trưởng trong tháng 9.2026, nhiều mẫu xe sedan hạng B tiếp tục được các nhà sản xuất, phân phối triển khai ưu đãi nhằm tạo động lực tăng trưởng. Đơn cử như Toyota Vios, có mức giảm cao nhất lên đến 54 triệu thông qua hình thức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Hyundai Accent cũng được triển khai gói ưu đãi, giảm giá gần 90 triệu đồng, trong khi Mitsubishi Attrage, KIA Soluto cũng được giảm giá bán… Tuy nhiên, khi sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm, liều thuốc giảm giá vẫn không thể giúp vực dậy sức mua ở phân khúc sedan hạng B vốn đang mất dần sức hút.

Trong tháng 10.2026 doanh số bán sedan hạng B đạt 1.813 xe, giảm 284 xe tương đương 13,6% so với tháng 9.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, trong tháng 10.2026 doanh số bán sedan hạng B đạt 1.813 xe, giảm 284 xe tương đương 13,6% so với tháng 9.2026. Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số sedan hạng B ít hơn tới 2.138 xe tương đương mức giảm lên tới 54,1%.

Đây là một trong những tháng bán hàng có kết quả thấp nhất của phân khúc này tính từ đầu năm 2026 đến nay. Điều này diễn ra trong bối cảnh tâm lý khách hàng dự định mua xe có phần e ngại khi lãi suất cho vay mua ô tô đang neo cao, kìm hãm đà tăng trưởng chung của toàn thị trường ô tô.

Doanh số sedan hạng B Tháng 1.2026 3115 Tháng 2.2026 1684 Tháng 3.2026 2347 Tháng 4.2026 2333 Tháng 5.2026 1863 Tháng 6.2026 2124 Tháng 7.2026 2863 Tháng 8.2026 1626 Tháng 9.2026 2097 Tháng 10.2026 1813

Chỉ Mazda2 tăng trưởng, Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu

Sức mua sụt giảm kéo doanh số phần lớn các mẫu mã sedan hạng B tại Việt Nam "lao dốc" trong tháng 10.2026. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh trong cuộc đua doanh số giữa các mẫu xe thuộc phân khúc này vẫn không có sự xáo trộn khi ưu thế vẫn nghiêng về phía các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản.

Cụ thể, Mazda2 là mẫu xe duy nhất ở phân khúc này đạt được mức tăng trưởng dương về doanh số so với tháng trước. Lượng tiêu thụ Mazda2 trong tháng vừa qua đạt 475 xe, tăng 11 xe, qua đó nâng doanh số sau 10 tháng đã qua của năm 2026 lên 4.573 xe và tiếp tục xếp thứ ba trong cuộc đua doanh số.

Doanh số các mẫu sedan hạng B tại Việt Nam Nguồn: VAMA, HTV

Toyota Vios tiếp tục giữ vững ngôi đầu với doanh số đạt 659 xe trong tháng 10.2026, giảm 99 xe so với tháng trước. Điều này đến từ việc Toyota Việt Nam (TMV) vẫn kiên trì triển khai ưu đãi cho các phiên bản Vios bất chấp sức mua trên thị trường liên tục biến động. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng sau hàng chục năm xuất hiện trên thị trường Vios cũng đã tạo được danh tiếng về thương hiệu, độ bền cũng như giá trị sử dụng với khách hàng Việt Nam.

Tháng 10 cũng đánh dấu sự thay đổi với Honda City khi mẫu xe này tạm dừng ưu đãi và bước sang bản nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ, tính năng. Dù vậy, doanh số bán Honda City chỉ đạt 486 xe, giảm 131 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Honda City tiếp tục giữ vị trí thứ hai.

Toyota Vios tiếp tục giữ vững ngôi đầu với doanh số đạt 659 xe trong tháng 10.2026, giảm 99 xe so với tháng trước Ảnh: Toyota

Như vậy, ba vị trí dẫn đầu cuộc đua doanh số ô tô sedan hạng B tại Việt Nam tính đến hết tháng 10 đều thuộc về các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Trong khi đó, ở nửa cuối bảng xếp hạng, các vị trí lần lượt thuộc về Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage. Trong đó, Hyundai Accent dù được nhà sản xuất, phân phối mạnh tay giảm giá nhưng doanh số vẫn tiêp tục "lao dốc" đạt mức 158 xe bán ra, giảm 46 xe so với tháng trước đó. Mitsubishi Attrage chỉ đạt 35 xe, giảm 19 xe. KIA Soluto và Skoda Slavia không được nhà phân phối công bố chi tiết doanh số bán.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 21.865 xe, giảm 7.186 xe tương đương 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái.